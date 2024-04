Après plusieurs refus, Kentucky a trouvé son nouveau coach

A la manière de North Carolina, par exemple, Kentucky a choisi de remplacer John Calipari par l’un de ses anciens joueurs ! Il s’agit de Mark Pope, champion en 1996 avec les Wildcats, et coach de BYU depuis cinq saisons, après avoir fait ses gammes à Utah Valley.

Passé par la NBA du côté des Pacers, des Bucks et des Nuggets, Pope n’était pas le premier choix des dirigeants puisque Scott Drew (Baylor) et Dan Hurley (UConn) ont décliné le poste, et obligé les dirigeants à élargir leurs recherches.

« Mark Pope n’apporte pas seulement un bilan impressionnant en neuf ans comme coach, mais aussi un amour de l’université du Kentucky et une compréhension totale de ce que notre programme représente pour les habitants de notre État » a commenté Mitch Barnhart, directeur sportif de l’université. « En tant que capitaine de l’équipe championne de 1996, Mark était un coéquipier apprécié et respecté. En tant que coachl, il est considéré comme un innovateur. Ses équipes pratiquent une attaque dynamique et unique en son genre, et elles s’arrachent en défense. C’est un recruteur de premier plan, avec des liens internationaux, et une personne intègre. »

Un lourd héritage

Selon ESPN, les deux parties se seraient entendues sur un contrat de cinq ans, et Pope aura donc l’immense privilège mais aussi challenge de remplacer Calipari, parti à Arkansas, dont le bilan à Kentucky impressionne : 4 Final Four en 15 ans et un titre de champion en 2012.

« L’université du Kentucky est le summum de l’entraînement dans le basket universitaire. C’est la définition même d’un programme de haut rang où l’on s’attend à ce qu’une bannière soit accrochée chaque année » a réagi Pope. « Tout aussi important, UK a changé ma vie pour toujours en tant qu’être humain. L’amour et la passion que j’éprouve pour ce programme, cette université et les habitants vont jusqu’au plus profond de mon âme. »

C’est la première fois depuis 1985 que la direction choisit l’un de ses anciens joueurs comme entraîneur.