John Calipari quitte Kentucky pour Arkansas !

John Calipari garde la cote en NCAA. L’entraîneur star va ainsi rejoindre l’université d’Arkansas et quitter le banc de Kentucky, annonce ESPN et The Athletic. Après 15 saisons chez les Wildcats, dont un titre de champion en 2012, John Calipari devrait s’engager pour cinq ans chez les Razorbacks, qui venaient de perdre Eric Musselman, ex-coach des Warriors et des Kings dans les années 2000, parti diriger USC.

Le transfert a des airs de blockbuster à l’échelle de la NCAA, bien qu’il ne soit pas totalement surprenant. Toujours aussi réputé pour recruter des freshmen de talent, John Calipari reste quatre saisons décevantes à Kentucky.

Les Wildcats n’ont pas dépassé le deuxième tour de la « March Madness » depuis 2019, la palme revenant à leur élimination cette année au premier tour contre Oakland, pourtant modeste tête de série #14. Kentucky avait pourtant assuré que la place du technicien n’était pas en danger, lui dont le contrat courait jusqu’en 2029.

Quid des joueurs recrutés à Kentucky ?

Du côté d’Arkansas, qui évolue dans la même conférence SEC que Kentucky, le défi n’en sera pas moins grand, alors que les Razorbacks sont passés à côté de leur saison (16 victoires – 17 défaites). John Calipari a notamment été convaincu par ses liens avec John H. Tyson, milliardaire qui fait partie des principaux bienfaiteurs de l’université et ami de longue date de l’entraîneur de 65 ans. Arkansas a vu passer Daniel Gafford, Moses Moody ou encore Bobby Portis ces dernières années, ou encore Joe Johnson, Sidney Moncrief et Corliss Williamson dans son histoire.

Reste à savoir si celui-ci va pratiquer la même politique de la terre brûlée que par le passé, quand il avait quitté Memphis pour Kentucky en 2009, emportant dans ses bagages John Wall et DeMarcus Cousins. Kentucky s’était assuré du recrutement de sérieux prospects comme l’intérieur Jayden Quaintance et le meneur Johnuel Fland, classés 14e et 15e meilleurs espoirs de la promotion de recrues 2024 par ESPN.