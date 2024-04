Ça bouge à USC après la saison décevante des Trojans (15 victoires – 18 défaites), qui n’ont pas atteint la « March Madness ». Alors que le coach Andy Enfield a quitté le poste de coach pour prendre celui de SMU, la « Southern Methodist University », l’université n’a pas tardé à trouver son remplaçant puisque Eric Musselman arrive.

Un joli CV, qui dirigeait les Arizona Razorbacks depuis cinq saisons, même s’il avait lui aussi raté la qualification pour la « March Madness » cette année.

L’entraîneur de 59 ans a auparavant pas mal bourlingué, passant de la D-League aux bancs NBA mais également aux bancs internationaux puisqu’il a dirigé la République dominicaine ou le Venezuela.

L’avenir flou d’Isaiah Collier et Bronny James

En NBA, il a notamment été le coach des Warriors entre 2002 et 2004 (75 victoires – 89 défaites) et, au sein d’un club alors très instable, il n’avait pas fait du mauvais travail, en s’appuyant sur Gilbert Arenas, Antawn Jamison ou Jason Richardson. Néanmoins, la nomination de Chris Mullin comme GM l’avait poussé vers la sortie après deux saisons. Il est ainsi réputé pour son approche offensive, et surtout sa capacité à s’adapter aux forces de ses joueurs.

« Eric fait preuve de cœur, d’audace, de résilience et de tout ce qu’être un Trojan signifie », explique Jennifer Cohen, directrice de la partie sportive de l’université de USC. « Il inspire la cohésion et aidera à construire et à développer les liens du programme au sein de la communauté des Trojans. Alors que nous rejoignons la (conférence) Big Ten et que nous entamons un nouveau chapitre pour le basket masculin de l’USC, il n’y a pas de meilleur choix qu’Eric Musselman pour lancer notre programme vers de nouveaux sommets ».

Reste à voir avec quelle équipe il le fera, alors que Boogie Ellis en a fini de sa carrière universitaire, qu’Isaiah Collier pourrait se présenter à la Draft, que Kobe Johnson a décidé de rejoindre le rival UCLA et que Bronny James n’est pas non plus certain de rester, le fils de LeBron envisageant différentes options…