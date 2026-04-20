Chez les Blazers, l’ère Dundon débute sous le signe des économies

Le changement de propriétaire n’a pas tardé à produire ses premiers effets à Portland. Officiellement, Tom Dundon n’a pourtant présenté aucun plan de réduction des coûts, ni restructuration majeure. Mais plusieurs indices convergent vers une même tendance : celle d’une franchise appelée à surveiller de près ses dépenses.

Le signal le plus fort concerne le futur « head coach ». Selon plusieurs « insiders », les Blazers souhaiteraient en effet limiter le salaire de leur prochain entraîneur à 1,5 million de dollars annuels. À l’échelle NBA, cela placerait Portland très en-dessous des standards habituels, la moyenne étant désormais à 7 millions de dollars !

C’est d’ailleurs peut-être pour cela que le futur de Tiago Splitter sur le banc de l’équipe est très incertain…

À cela s’ajoutent des détails plus discrets, mais révélateurs. Des membres du staff auraient ainsi dû patienter pendant des heures dans le lobby de leur hôtel, dans l’attente du bus qui les conduirait à la salle lors du play-in à Phoenix, afin d’éviter les frais liés à un « checkout » tardif.

L’exemple des Carolina Hurricanes

Autre exemple : les « two-way contracts » (Caleb Love, Chris Youngblood et Jayson Kent), inéligibles pour les playoffs, n’ont pas pu accompagner l’équipe à San Antonio pour les deux premiers matchs de la série. Toujours dans cette optique de réduction des coûts annexes, il leur a été demandé de rester à Portland jusqu’au retour du groupe.

De même, les Blazers n’ont pas prévu de fournir des T-Shirts à leur public lors des deux prochains matchs à domicile, même si l’équipe a tenu à préciser que « quelque chose d’autre » était prévu.

Rien de nouveau toutefois pour Tom Dundon, qui a appliqué la même stratégie lorsqu’il a repris les Carolina Hurricanes, en NHL. Les salaires qu’il proposait pour les postes de coach et de GM étaient ainsi tellement bas par rapport aux montants habituels que beaucoup de candidats approchés avaient vite stoppé les discussions.

Cela n’a pas empêché la franchise de rebondir sportivement, et de participer aux playoffs chaque saison depuis.