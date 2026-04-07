Tiago Splitter en danger à Portland ?

Il n’y a pas que les Bucks et les Bulls qui pourraient se mettre en quête d’un nouveau coach dans les semaines à venir, puisque Marc Stein ajoute que les Blazers explorent aussi déjà le marché des entraîneurs.

On le sait, le nouveau propriétaire de Portland « ne supporte pas de perdre » et Tom Dundon veut donc passer à la vitesse supérieure, alors que la franchise de l’Oregon n’a plus atteint les playoffs depuis 2021. La série pourrait d’ailleurs prendre fin dès cette année, sauf qu’il va falloir s’y qualifier en passant d’abord par le play-in…

Comme Joe Cronin, GM des Blazers, Tiago Splitter risque éventuellement de faire les frais de ce récent changement de direction. Notamment car les attentes de Tom Dundon « sont probablement plus élevées que ce à quoi la plupart des gens sont habitués », a-t-il notamment décrit.

Arrivé il y a un an pour être l’assistant de Chauncey Billups, le Brésilien avait été nommé coach intérimaire dès octobre, après la mise à pied de « Mr. Big Shot », arrêté par le FBI pour sa participation présumée à un cercle de poker illégal lié à la mafia.

Malgré une expérience réussie au Paris Basketball, Tiago Splitter semble donc avoir quelque peu brûlé les étapes, même si Portland montre de belles choses sous ses ordres, étant proche de finir avec un bilan équilibré pour la première fois depuis 2020/21. Sans Damian Lillard, rappelons-le.