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Tiago Splitter en danger à Portland ?

Publié le 7/04/2026 à 11:09 Twitter Facebook

Nommé coach intérimaire des Blazers au pied levé en octobre, Tiago Splitter n’est pas sûr de rester dans l’Oregon au-delà de cette saison.

Tiago SplitterIl n’y a pas que les Bucks et les Bulls qui pourraient se mettre en quête d’un nouveau coach dans les semaines à venir, puisque Marc Stein ajoute que les Blazers explorent aussi déjà le marché des entraîneurs.

On le sait, le nouveau propriétaire de Portland « ne supporte pas de perdre » et Tom Dundon veut donc passer à la vitesse supérieure, alors que la franchise de l’Oregon n’a plus atteint les playoffs depuis 2021. La série pourrait d’ailleurs prendre fin dès cette année, sauf qu’il va falloir s’y qualifier en passant d’abord par le play-in…

Comme Joe Cronin, GM des Blazers, Tiago Splitter risque éventuellement de faire les frais de ce récent changement de direction. Notamment car les attentes de Tom Dundon « sont probablement plus élevées que ce à quoi la plupart des gens sont habitués », a-t-il notamment décrit.

Arrivé il y a un an pour être l’assistant de Chauncey Billups, le Brésilien avait été nommé coach intérimaire dès octobre, après la mise à pied de « Mr. Big Shot », arrêté par le FBI pour sa participation présumée à un cercle de poker illégal lié à la mafia.

Malgré une expérience réussie au Paris Basketball, Tiago Splitter semble donc avoir quelque peu brûlé les étapes, même si Portland montre de belles choses sous ses ordres, étant proche de finir avec un bilan équilibré pour la première fois depuis 2020/21. Sans Damian Lillard, rappelons-le.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 63 33:14 45.7 31.5 80.2 1.1 5.8 7.0 6.7 3.8 0.8 0.6 2.6 24.0
Shaedon Sharpe 48 29:59 45.6 34.0 78.4 1.0 3.4 4.4 2.6 3.0 1.4 0.1 2.0 21.4
Jerami Grant 57 29:44 45.3 38.9 81.4 1.0 2.5 3.5 2.1 2.1 0.7 0.6 2.5 18.6
Jrue Holiday 50 29:18 45.5 39.0 83.0 1.3 3.2 4.5 6.2 2.7 1.1 0.1 1.4 16.4
Scoot Henderson 27 24:09 41.8 35.7 83.9 0.6 2.1 2.7 3.8 2.5 0.7 0.3 2.9 14.2
Toumani Camara 79 33:14 44.2 37.1 70.8 1.6 3.6 5.2 2.4 1.8 1.1 0.4 2.9 13.4
Donovan Clingan 74 27:13 51.9 33.2 67.5 4.5 7.1 11.6 2.1 1.3 0.6 1.7 2.4 12.1
Caleb Love 47 21:28 38.9 32.0 73.5 0.5 1.9 2.4 2.6 1.3 0.6 0.1 1.0 10.8
Vít Krejčí 18 19:57 40.7 30.7 73.3 0.7 2.2 2.8 1.8 0.6 0.6 0.3 1.6 7.4
Robert Williams Iii 56 17:03 71.2 33.3 60.8 2.4 4.6 6.9 1.0 0.8 0.6 1.5 1.3 6.7
Matisse Thybulle 27 15:56 45.0 41.2 87.0 0.6 1.5 2.1 1.0 1.0 2.0 0.5 1.5 6.0
Chris Youngblood 1 9:00 66.7 66.7 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Kris Murray 54 23:31 45.7 26.5 69.8 1.6 2.0 3.6 1.4 0.8 0.9 0.4 1.6 5.7
Sidy Cissoko 72 19:45 39.8 29.9 65.1 0.9 1.4 2.3 1.5 1.0 0.7 0.3 2.5 5.3
Blake Wesley 28 12:36 45.8 28.6 55.6 0.3 1.0 1.3 2.2 1.1 0.6 0.2 1.2 5.2
Jayson Kent 3 6:20 66.7 33.3 100.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 3.3
Duop Reath 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9 2.9
Rayan Rupert 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 0.6 0.6 0.0 1.3 2.9
Yang Hansen 41 7:13 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.6 0.5 0.8 0.1 0.2 1.0 2.3
Javonte Cooke 19 4:57 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.5 0.3 0.0 0.3 1.2

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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