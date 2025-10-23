Paris suspects : Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés par le FBI

La NBA n'avait rien trouvé de suspect sur les performances de Terry Rozier, sur lequel des paris suspects avaient pourtant été placés lorsqu'il évoluait à Charlotte, mais le FBI n'avait pas bouclé son enquête.

L'arrière de Miami vivait donc avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et elle vient de s'abattre sur lui.

Dans le cadre de son enquête au sujet de différents paris suspects et de cercles de poker illégaux, le FBI vient ainsi d'annoncer l'arrestation de Terry Rozier, en compagnie d'autres individus potentiellement impliqués. L'arrière a été appréhendé dans un hôtel d'Orlando, où il était avec le Heat suite au derby floridien de la nuit auquel il n'a pas participé, Erik Spoelstra ayant préféré se passer de lui.

Joseph Nocella Jr, procureur des États-Unis pour le district Est de New York, tiendra une conférence de presse à 18h00, heure française, pour détailler les avancées de son enquête.

Pour Terry Rozier, l'affaire porte sur le match du 23 mars 2023, lorsqu'il portait encore les couleurs des Hornets.

Un parieur pressé dans le Mississippi

Charlotte s'apprêtait à défier les Pelicans, pour ce qui allait être le dernier match de la saison du meneur/arrière. À cause d'une supposée blessure au pied, ce dernier n'allait jouer que 9 minutes lors de cette rencontre.

Ce qui est suspect, c'est qu'un parieur de Biloxi, dans le Mississippi, a placé plus de 30 paris, dans un laps de temps de 46 minutes, le matin du match, en misant sur le fait que Terry Rozier n'allait pas valider ses moyennes de la saison, et notamment qu'il n'allait pas atteindre les 5.5 rebonds. Avec la sortie sur blessure de Terry Rozier, tous les paris ont été gagnants, ce qui a rapporté plus de 13 000 dollars au parieur.

La question, c'est évidemment de savoir pourquoi ce parieur du Mississippi s'est précipité tôt le matin pour miser sur la contre-performance de Terry Rozier ? En tout cas, ses 30 paris ont immédiatement alerté l'USI, l'autorité qui surveille les paris, qui a envoyé une alerte nationale, d'autant que des bookmakers de New Orleans ont également fait face à des paris suspects sur une contre-performance du joueur de Charlotte, dès le milieu de la matinée.

Mais le joueur de Miami n'est pas le seul membre de la NBA à être dans le collimateur du FBI puisque ESPN annonce que Chauncey Billups, l'entraîneur des Blazers, a lui aussi été arrêté dans le cadre de cette enquête !

D'après les informations de NBC, ce n'est toutefois pas en rapport avec des matchs sur lesquels il entraînait.