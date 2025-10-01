Plombé par l’enquête du FBI, Terry Rozier veut désormais rebondir avec le Heat

Si la NBA n'a rien trouvé de suspect sur les performances de Terry Rozier, sur lequel des paris suspects avaient été placés lorsqu'il évoluait à Charlotte, le FBI n'a pas encore bouclé son enquête.

Depuis des mois, l'affaire traîne autour de l'arrière de Miami, qui admet avoir été perturbé la saison dernière…

« Ça a été difficile au début », explique-t-il au Miami Herald. « Personne ne veut traverser ce genre d'épreuve. Aujourd'hui, cela ne me préoccupe plus du tout et je peux totalement me concentrer sur le basket. Je suis heureux d'avoir pu tout remettre à zéro pendant l'intersaison. »

Arrivé à la « trade deadline » de la saison 2023/24 pour apporter un boost offensif à l'équipe, Terry Rozier a beaucoup déçu la saison dernière. Au point de disparaître de la rotation d'Erik Spoelstra et d’être à plusieurs reprises proche d’un transfert. Il faut dire que ses pourcentages au tir ont complètement plongé…

À l'entraînement depuis mi-juillet

Parmi les joueurs ayant disputé plus de 60 matchs la saison dernière, il est l’un des quatre (avec Ricky Council IV, Tidjane Salaün et Jett Howard) à ne pas avoir atteint les 40% de réussite globale et les 30% à 3-points.

« Je ne sais pas », répond-il lorsqu'on l'interroge sur ses performances. « J'étais simplement humain. Je suis heureux de pouvoir encore jouer au basket et faire ce que j'aime, et je suis prêt pour rebondir cette saison. »

Avec la blessure de Tyler Herro, il y a une opportunité… qu'il semble prêt à saisir à deux mains.

« Terry s'entraîne depuis la mi-juillet », conclut Erik Spoelstra. « Il est en pleine forme, il a perdu entre 5 et 6 kilos. Il a joué au basket partout où il pouvait à Miami cet été. »

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.