De nouveaux détails sur les paris suspects autour de Terry Rozier

Alors que Jontay Porter a été banni à vie de NBA et que le destin de Malik Beasley dans la Grande Ligue est en suspens, le troisième joueur associé à des paris suspects attend que son nom soit blanchi.

Terry Rozier est lui sous contrat avec le Heat et il n'a pour le moment été inculpé de rien, mais ESPN a obtenu les documents de l'enquête, qui interrogent sur l'implication de « Scary Terry ». Pour le meneur/arrière, l'affaire porte sur le match du 23 mars 2023, lorsqu'il portait encore les couleurs des Hornets.

Un parieur pressé le matin du match

Charlotte s'apprêtait à défier les Pelicans, pour ce qui allait être le dernier match de la saison de Terry Rozier. À cause d'une supposée blessure au pied, ce dernier n'allait jouer que 9 minutes lors de cette rencontre.

Ce qui est suspect, c'est qu'un parieur de Biloxi, dans le Mississippi, a placé plus de 30 paris, dans un laps de temps de 46 minutes, le matin du match, en misant sur le fait que Terry Rozier n'allait pas valider ses moyennes de la saison, et notamment qu'il n'allait pas atteindre les 5.5 rebonds. Avec la sortie sur blessure de Terry Rozier, tous les paris ont été gagnants, ce qui a rapporté plus de 13 000 dollars au parieur.

La question, c'est évidemment de savoir pourquoi ce parieur du Mississippi s'est précipité tôt le matin pour miser sur la contre-performance de Terry Rozier ? En tout cas, ses 30 paris ont immédiatement alerté l'USI, l'autorité qui surveille les paris, qui a envoyé une alerte nationale, d'autant que des bookmakers de New Orleans ont également fait face à des paris suspects sur une contre-performance du joueur de Charlotte, dès le milieu de la matinée.

Plusieurs réunions entre Terry Rozier, la NBA et le FBI

Dans un premier temps, les bookmakers ont en tout cas refusé de payer le parieur de Biloxi, estimant qu'il avait forcément reçu des informations pour parier de la sorte. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à le prouver.

D'ailleurs, l'avocat de Terry Rozier rappelle qu'aucun lien n'a pu être établi entre son client et les parieurs.

« C'est malheureux car il est un nom connu dans le sport et il doit endurer tout cela », explique Jim Trusty. « J'espère qu'à un moment donné, ils (le FBI) boucleront leur enquête et qu'ils seront assez professionnels pour nous faire savoir qu'elle est terminée à 100% et qu'ils sont parvenus à la même conclusion qu'en 2023 ».

Depuis 2023, l'actuel joueur du Heat a ainsi plusieurs fois rencontré la NBA et le FBI au sujet de cette affaire, sans qu'il soit jamais formellement accusé d'avoir trafiqué ses performances.

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.