Comment le banni Jontay Porter a mis en scène ses « blessures »

26 janvier 2024. Les Clippers se déplacent sur le parquet des Raptors. À quatre minutes de la fin du premier quart-temps, Jontay Porter fait son apparition sur le parquet. En sachant pertinemment… qu’il n’irait pas au-delà de ces 12 premières minutes.

Alors qu’une sixième personne, arrêtée dimanche à l’aéroport de Las Vegas alors qu’il embarquait pour le Panama, a été inculpée dans le scandale de paris sportifs impliquant l’ancien joueur NBA, on en sait davantage sur le mode opératoire qui aurait été employé.

Selon le Denver Post, les autorités ont divulgué un message écrit que Jontay Porter aurait envoyé aux autres personnes impliquées dans le scandale pour expliquer comment encaisser gros alors qu’il retournait volontairement sur le banc lors de ce match en janvier 2024.

L’ancien intérieur des Raptors a déjà plaidé coupable dans cette affaire et a été banni à vie de la Grande Ligue. Il a admis qu’il acceptait de se retirer prématurément des matchs, prétextant une maladie ou une blessure, afin que les personnes bien informées puissent gagner en pariant sur le fait qu’il n’atteindrait pas les objectifs statistiques fixés.

« Je leur dirai que mon œil me fait encore mal »

« Pas de contre, pas d’interceptions. Je vais d’abord jouer 2-3 minutes en sortie de banc, puis quand je serai remplacé, je leur dirai que mon œil me fait encore mal », aurait ainsi écrit le mis en cause, identifié dans la plainte comme « NBA Player 1 », sans trop de doute sur le fait qu’il s’agisse bien de lui.

L’intéressé avait bien été touché à l’œil lors d’un match quatre jours plus tôt, une information transmise à ses complices présumés. Mais il ne figurait pas sur la liste des blessés lorsque les Raptors ont reçu les Clippers. Après ces quatre minutes jouées face aux Californiens, il ne retournera pas sur le terrain, finissant sans point, avec trois rebonds et une passe. Les colonnes interception et contre étant restées vierges, donc.

Procédé similaire le 20 mars, lors de la réception des Kings, où il avait quitté ses partenaires après moins de trois minutes de jeu, prétextant qu’il se sentait mal.

Depuis le début de cette affaire, il n’a pas été question d’autres matchs dont il se serait retiré. En proie à d’importantes dettes de jeu, il avait également parié sur des matchs de la ligue auxquels il n’avait pas participé.