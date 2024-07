Paris sportifs : Jontay Porter plaide coupable

Avec quatre hommes, Jontay Porter a été mis en examen et a comparu devant le tribunal la semaine dernière. On sait désormais que l’ancien joueur de Toronto a reconnu les délits qui lui sont reprochés et plaidé coupable. « Ce que j’ai fait était mal, illégal et j’en suis profondément désolé », a-t-il dit, relate l’AP.

Pour rappel, une enquête de la NBA avait révélé en avril que le joueur avait informé les parieurs de son état de santé et qu’il avait ensuite prétexté une blessure pour quitter au moins un match. Un moyen de valider les gains pour tous ceux qui avaient parié sur le fait qu’il n’atteindrait pas des objectifs statistiques fixés.

Un comportement justifié par Jontay Porter pour combler « d’importantes dettes de jeu » envers l’un des quatre hommes qui a été mis en examen en même temps que lui. Son avocat avait aussi évoqué une addiction aux paris en ligne. Quoi qu’il en soit, après enquête, il a été banni à vie de la NBA.

Le frère de Michael Porter Jr, le champion NBA de Denver, a été libéré sous caution (250 000 dollars) et attend désormais de connaître sa sentence, annoncée le 18 décembre. Les procureurs parlent d’une peine de prison allant de trois à quatre ans, et d’une possible amende de plusieurs milliers de dollars à payer.