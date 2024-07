Paris sportifs : Jontay Porter mis en examen

Les déboires judiciaires de Jontay Porter ne semblent que commencer. Selon des documents judiciaires que l’AP s’est procurés, l’ancien joueur des Raptors sera mis en examen pour un « délit pénal » lié au scandale des paris sportifs qui a incité la NBA à le bannir à vie.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont déposé plus tôt dans la semaine une fiche d’information criminelle. Le document ne précise pas la date d’audience ni le ou les chefs d’inculpation.

Mais il indique que l’affaire est liée à des poursuites déjà engagées contre quatre hommes, accusés d’avoir cherché à profiter des tuyaux d’un joueur concernant son intention de quitter deux matchs plus tôt que prévu.

L’avocat de Jontay Porter, Jeff Jensen, a déclaré le mois dernier que son client avait été « dépassé par sa dépendance au jeu », mais qu’il suivait un traitement et coopérait avec les forces de l’ordre.

On rappelle qu’une enquête de la NBA a révélé en avril que le joueur avait informé les parieurs de son état de santé et qu’il avait ensuite prétexté une blessure pour quitter au moins un match. Créant ainsi des gains pour tous ceux qui avaient parié sur le fait qu’il n’atteindrait pas des objectifs statistiques fixés.

« Si je ne te donne pas 8 000 dollars, tu viendras à Toronto me tabasser »

Le frère de Michael Porter Jr. a également parié sur des matchs NBA auxquels il n’a pas participé, notamment contre sa propre équipe, selon la ligue. Les quatre hommes inculpés le mois dernier ont comparu devant le tribunal mais n’ont pas plaidé coupable. Ils sont accusés de complot en vue de commettre un délit et ont été libérés sous caution.

Selon la plainte, le joueur avait bien « d’importantes dettes de jeu » envers l’un des quatre hommes, qui l’aurait encouragé à les régler avec une telle opération. « Si je ne fais pas ce truc spécial selon tes conditions, alors c’est fini. Tu me détestes et si je ne te donne pas 8 000 dollars d’ici vendredi, tu viendras à Toronto me tabasser », lui aurait répondu le joueur dans un message sur une plateforme cryptée.

Après que la NBA et d’autres parties ont commencé à enquêter, le joueur aurait envoyé un message à plusieurs des hommes en question pour les avertir qu’ils risquaient d’être visé par un « rico », une référence apparente à l’acronyme de la loi sur les organisations motivées par le racket et la corruption. Et leur aurait demandé s’ils avaient supprimé du contenu compromettant de leurs téléphones.