Alors que plusieurs arrestations et inculpations ont eu lieu ces derniers jours autour de l’affaire Jontay Porter, un schéma semble se dessiner. Le frère de Michael Porter Jr. aurait ainsi trafiqué ses performances pour rembourser des dettes de jeu, contractés auprès de plusieurs personnes, qui lui ont ainsi mis la pression…

« Jontay est un jeune homme bien, avec une foi solide qui lui permettra de surmonter cette épreuve » explique ainsi Jeff Jensen, son avocat, auprès d’ESPN. « Il a été dépassé par les événements en raison d’une dépendance au jeu. Il suit actuellement un traitement et coopère pleinement avec les forces de l’ordre ».

On ne sait pas quel était le montant des dettes contractées par Jontay Porter mais elles étaient suffisantes pour que le joueur craigne des représailles physiques, comme il l’expliquait dans des messages inclus au dossier.

Pour éponger ses dettes, le basketteur aurait ainsi été encouragé « à se retirer prématurément de certains matchs » pour assurer des gains via les paris. Selon le procureur général des États-Unis, Long Phi Pham et ses complices ont ainsi réalisé, grâce à la complicité de Jontay Porter, des bénéfices totalisant plus d’un million de dollars.

Des gains aberrants, qui ont vite attiré l’attention des autorités et poussé la NBA à exclure Jontay Porter à vie.