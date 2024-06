Paris sportifs : Jontay Porter a-t-il cherché à éponger ses dettes ?

Un mois et demi après l’exclusion à vie de Jontay Porter par la NBA, l’enquête autour du scandale de paris sportifs entourant l’ancien joueur des Raptors accélère.

Les médias américains rapportent en effet l’arrestation d’un homme qui serait directement connecté à cette affaire. Inculpé par les procureurs fédéraux et le FBI, Long Phi Pham, alias « Bruce », originaire de Brooklyn, aurait parié et coordonné ses paris avec l’ancien joueur NBA.

Cet homme de 38 ans a été arrêté lundi à l’aéroport international JFK de New York, là où il aurait réservé un aller simple pour l’Australie. Selon le FBI, il avait sur lui « environ 12 000 dollars en liquide, deux chèques d’un montant total de 80 000 dollars, une série de bulletins de paris et trois téléphones portables ». L’arrestation est survenue alors que les enquêteurs fédéraux avaient tenté de l’interroger la veille.

Selon les enquêteurs, le mis en cause, sachant que Jontay Porter avait l’intention de se retirer du match, a placé de l’argent sur la performance de basketteur pour le match des Raptors contre les Clippers le 26 janvier. Le frère de Michael Porter Jr. aurait en effet averti qu’il allait quitter prématurément la rencontre, prétextant une blessure.

Un « avertissement » pour le sport professionnel

Trois co-conspirateurs anonymes inculpés dans le cadre de cette affaire sont toujours en liberté. Les documents d’inculpation indiquent que Jontay Porter « avait accumulé d’importantes dettes de jeu » auprès de Long Phi Pham et d’autres. L’une des personnes encore en liberté aurait encouragé le basketteur à éponger ses dettes en « se retirant prématurément de certains matchs » pour assurer des gains via les paris.

Selon le bureau du procureur général des États-Unis, Long Phi Pham et ses complices ont réalisé, grâce à la complicité de Jontay Porter, des bénéfices totalisant plus d’un million de dollars.

« L’accusé et ses co-conspirateurs, ainsi qu’un joueur NBA, ont participé à un système de paris illégaux qui a eu une influence préjudiciable sur deux matchs et de nombreux paris. Ces poursuites constituent un avertissement que la fraude et la malhonnêteté dans le sport professionnel ne seront pas tolérées », a averti le procureur.

Jontay Porter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 11 5 53.3 37.5 60.0 0.4 0.9 1.3 0.1 1.1 0.3 0.6 0.1 2.0 2023-24 TOR 26 14 38.5 33.3 83.3 1.0 2.2 3.2 2.3 1.4 0.8 0.8 0.8 4.4 Total 37 11 40.3 33.8 78.3 0.8 1.8 2.6 1.7 1.3 0.6 0.8 0.6 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.