Jontay Porter banni à vie par la NBA !

Le risque existait et le couperet vient de tomber pour Jontay Porter : il est banni à vie par la NBA ! Visé par une enquête depuis trois semaines, le joueur des Raptors était accusé d’avoir trafiqué ses prestations lors de plusieurs matchs, en sous-performant, dans le but de valider des paris sportifs, et l’enquête de la ligue s’est finalement avérée concluante, avec l’aide des bookmakers.

Ainsi, le frère de Michael Porter Jr. aurait donné des indications sur sa santé à plusieurs parieurs de longue date et l’un d’eux en a notamment profité pour empocher… 1.1 million de dollars, après avoir misé « à peine » 80 000 dollars sur une contre-performance de l’ailier-fort, le 20 mars dernier contre Sacramento (seulement 2 rebonds et aucune autre statistique en trois petites minutes de jeu).

Il avait misé sur une défaite des… Raptors !

Finalement, cette somme d’argent n’a pas été versée au parieur puisque le pari a été gelé, étant jugé trop suspect, et on apprend également que Jontay Porter a placé treize paris sportifs sur des rencontres NBA auxquelles il n’a pas participé (dont une de « ses » Raptors, qu’il voyait… perdre !), misant 54 000 dollars au total et empochant 76 000 dollars à l’arrivée. Soit 22 000 dollars de gains nets.

Adam Silver a donc frappé très fort, comme il le laissait entendre la semaine dernière et le joueur de 24 ans va désormais devoir poursuivre sa carrière ailleurs qu’aux États-Unis, rejoignant la liste des bannis à vie de la ligue. Tels John Drew, Eddie Johnson et Chris Washburn, accros aux drogues dures, ou Jack Molinas, qui avait aussi mêlé paris sportifs et performances.

Jontay Porter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 11 5 53.3 37.5 60.0 0.4 0.9 1.3 0.1 1.1 0.3 0.6 0.1 2.0 2023-24 TOR 26 14 38.5 33.3 83.3 1.0 2.2 3.2 2.3 1.4 0.8 0.8 0.8 4.4 Total 37 11 40.3 33.8 78.3 0.8 1.8 2.6 1.7 1.3 0.6 0.8 0.6 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.