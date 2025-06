Tiago Splitter va quitter Paris pour Portland

Depuis plusieurs années, coacher le Paris Basketball est devenu le tremplin idéal pour rejoindre la NBA… Après Will Weaver puis Tuomas Iisalo, c’est au tour de Tiago Splitter de quitter le banc parisien pour la NBA.

Le Brésilien est ainsi annoncé sur le banc des Blazers la saison prochaine pour épauler Chauncey Billups. Certains l’avaient imaginé aux Spurs pour épauler Mitch Johnson.

Révélée par Danny Marang de « 1080 The Fan in Portland », l’information a été confirmée par Chema de Lucas, et Tiago Splitter va donc effectuer son retour sur un banc NBA après une première expérience aux Nets, et une seconde aux Rockets sous la coupe d’Ime Udoka. À Paris, le champion NBA 2014 fait un remarquable travail puisque les coéquipiers de Nadir Hifi ont atteint le stade des quarts-de-finale de l’Euroleague, et ont pris un très bon départ en demi-finale de la Betclic Elite puisqu’ils mènent 2-0 face à Bourg en Bresse.

Tiago Splitter ne sera pas le seul assistant à rejoindre les Blazers, largement chamboulé, puisqu’on annonce également la venue de Patrick St. Andrews, ancien bras droit de Taylor Jenkins aux Grizzlies.