Damian Lillard fait l’éloge de la patience

Invité récemment du Road Trippin’ Show sur Prime Video, Damian Lillard s’est confié sur l’avancée de sa rééducation après sa rupture du tendon d’Achille. Le meneur des Blazers ne cherche pas à précipiter les choses, et il assure qu’il prendra le temps qu’il faut. A 35 ans, pas question de brûler les étapes.

« Ça se passe très bien », explique-t-il à propos de sa rééducation. « C’est le genre de blessure où il faut prendre son temps. Ça prend le temps que ça prend. Les premières semaines, voire les deux ou trois premiers mois, sont assez frustrants parce que tu es très limité. Mais avec de la patience, en étant indulgent avec soi-même et en faisant ce qu’il faut pour continuer à progresser, tu commences à voir la lumière au bout du tunnel. »

Présent à l’échauffement des Blazers

Contrairement à un Jayson Tatum qui pourrait revenir après le All-Star Game, Damian Lillard a choisi de profiter d’une saison blanche pour revenir à 100 %. Un pari sur le long terme.

« Je me sens très bien par rapport à cette décision — même mieux aujourd’hui qu’au moment où je l’ai prise », poursuit-il. « Avancer dans la rééducation et voir que tout revient progressivement, c’est rassurant. La principale inquiétude, c’est toujours : ‘Comment est-ce que je vais bouger après ça ?’ Donc retrouver toutes mes sensations, arriver à gérer des mouvements imprévisibles, un peu de contact, accélérer le rythme, être en l’air, retomber sans trop y penser… Ce genre de choses. »

Justement, il estime avoir franchi un cap clé, celui où le corps recommence à répondre naturellement, sans arrière-pensée. Cette semaine, on l’a ainsi vu à l’échauffement des Blazers avant la rencontre face aux Mavericks.

« Maintenant que j’en suis là, je me sens encore plus à l’aise avec le fait de m’être laissé un maximum de temps », conclut-il. « Et quand je regarde notre équipe et la progression qu’on a eue, je sais que si je reviens comme il faut, on aura une vraie carte à jouer la saison prochaine. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.