Les Blazers commencent à devenir « l’équipe que tout le monde imaginait »

Pour Tiago Splitter, ce match face aux Lakers avait tout du match « dangereux ». Les Californiens s’étaient en effet déplacés dans l’Oregon sans Luka Doncic, Deandre Ayton ou encore Austin Reaves. Et pourtant les Blazers, privés de Deni Avdija de leur côté, ont réussi à l’emporter de 16 points.

« Bien sûr, ils ont LeBron James, mais le reste ressemble un peu à leur banc. C’est de la même manière que nous avions perdu ce match à domicile. Je pense donc que c’était une sorte de match piège où nous devions apporter un sentiment d’urgence, faire le travail correctement et rester sérieux », livre Tiago Splitter, dont la formation avait perdu début novembre face aux Lakers alors privés de Luka Doncic et LeBron James.

Le technicien a donc le sentiment que ses Blazers ont progressé en matière de sérieux. « Je leur ai dit qu’on devait traiter chaque possession comme si c’était la dernière. Il faut être concentré, prêt à jouer, être agressif et utiliser le chronomètre au bon moment », énumère-t-il.

Du sérieux et de la profondeur

Cette victoire donne aussi un bon aperçu de la profondeur de l’effectif. Sans leur leader offensif, les Blazers ont compté sur Shaedon Sharpe (25 points), Caleb Love et Jerami Grant (22 points chacun). « On a vraiment beaucoup de profondeur. Est-ce que je sais à quoi cela va ressembler ? Non. Mais on a sans aucun doute beaucoup d’armes à notre disposition », constate le dernier cité.

« On a l’impression de commencer à devenir l’équipe que tout le monde nous imaginait être en début d’année. J’espère qu’une fois que tout le monde sera rétabli, nous allons franchir un grand palier et commencer à gagner beaucoup de matchs. Ce n’est que le début et c’est vraiment encourageant », s’enthousiasme Donovan Clingan.

Actuelle 9e à l’Ouest, son équipe a gagné 9 de ses 12 dernières rencontres et affiche désormais un bilan quasiment équilibré à 21 victoires pour 22 défaites. Le sentiment du pivot est confirmé par son coach qui rappelle que deux des vétérans de l’équipe, Jrue Holiday et Jerami Grant, ne sont pas encore à 100% physiquement.

« Mais doucement, on commence à revoir cette image d’ensemble se dessiner », termine le coach en pensant au potentiel des Blazers imaginé à l’entame de la saison.