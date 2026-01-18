Stats & Highlights | Les Blazers matent les Lakers, les Pistons explosent les Pacers

Les Blazers se rapprochent de l’équilibre (21 victoires – 22 défaites). Cette nuit, les hommes de Tiago Splitter, privés de Deni Avdija (dos), n’ont pas eu de difficulté pour se débarrasser (132-116) des Lakers (24v-16d), qui évoluaient, eux, sans leur maître à jouer, Luka Doncic.

Shaedon Sharpe a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 25 points, et a été bien soutenu par Jerami Grant et Caleb Love, à 22 points chacun. Ainsi que le Français Sidy Cissoko, auteur de 14 points. En face, trois joueurs ont terminé à 20 points ou plus, dont deux surprises aux côtés de LeBron James : Marcus Smart et le « two-way contract », Drew Timme.

Les Californiens perdent ainsi du terrain sur les Nuggets (29v-13d), 3e à l’Ouest à égalité avec les Spurs, qui ont enchaîné une 4e victoire de rang (121-115), aux dépens des Wizards (10v-31d). Il a fallu une immense soirée d’adresse de la part de Jamal Murray (42 points à 15/24 aux tirs), ainsi que de Tim Hardaway Jr. (30 points) pour que Denver s’impose. Et ce, malgré les bonnes sorties de Kyshawn George (29 points) ou d’Alex Sarr (16 points et 8 rebonds).

À Dallas, les Mavs (17v-26d) n’ont pas trop souffert de l’absence de Cooper Flagg pour repousser largement (138-120) le Jazz (14v-28d). Klay Thompson a inscrit l’intégralité de ses 23 points en première période, et passé le cap des 17 000 unités en carrière. Avec lui, cinq autres joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. En face, Keyonte George a terminé meilleur marqueur du match (29 points), tandis que Brice Sensabaugh reste très en forme (25 points).

Dans l’autre conférence, le choc des extrêmes entre les Pistons (30v-10d) et les Pacers (10v-33d) a accouché d’une sérieuse déculottée (121-78). Duncan Robinson, Cade Cunningham ainsi que Javonte Green ont tous apporté 16 points, dans un temps de jeu limité, tant les débats ont tourné en faveur des leaders de l’Est. À la pause, leurs adversaires, privés de Pascal Siakam, Benedict Mathurin ou encore Andrew Nembhard, n’avaient inscrit… que 25 points.

Dallas – Utah : 138-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 138 UTH 120 ATL 106 BOS 132 DET 121 IND 78 NYK 99 PHO 106 MIA 122 OKC 120 SAS 126 MIN 123 GSW 136 CHA 116 DEN 121 WAS 115 POR 132 LAL 116

Detroit – Indiana : 121-78

Denver – Washington : 121-115

Portland – LA Lakers : 132-116

