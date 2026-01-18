Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Blazers matent les Lakers, les Pistons explosent les Pacers

Publié le 18/01/2026 à 7:43 Twitter Facebook

NBA – Privés de Luka Doncic, les Lakers n’ont pas tenu le choc sur le parquet des Blazers. Les Pistons ont mis une fessée aux Pacers, tout comme les Mavs, pourtant sans Cooper Flagg, face au Jazz.

Shaedon Sharpe Les Blazers se rapprochent de l’équilibre (21 victoires – 22 défaites). Cette nuit, les hommes de Tiago Splitter, privés de Deni Avdija (dos), n’ont pas eu de difficulté pour se débarrasser (132-116) des Lakers (24v-16d), qui évoluaient, eux, sans leur maître à jouer, Luka Doncic.

Shaedon Sharpe a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 25 points, et a été bien soutenu par Jerami Grant et Caleb Love, à 22 points chacun. Ainsi que le Français Sidy Cissoko, auteur de 14 points. En face, trois joueurs ont terminé à 20 points ou plus, dont deux surprises aux côtés de LeBron James : Marcus Smart et le « two-way contract », Drew Timme.

Les Californiens perdent ainsi du terrain sur les Nuggets (29v-13d), 3e à l’Ouest à égalité avec les Spurs, qui ont enchaîné une 4e victoire de rang (121-115), aux dépens des Wizards (10v-31d). Il a fallu une immense soirée d’adresse de la part de Jamal Murray (42 points à 15/24 aux tirs), ainsi que de Tim Hardaway Jr. (30 points) pour que Denver s’impose. Et ce, malgré les bonnes sorties de Kyshawn George (29 points) ou d’Alex Sarr (16 points et 8 rebonds).

À Dallas, les Mavs (17v-26d) n’ont pas trop souffert de l’absence de Cooper Flagg pour repousser largement (138-120) le Jazz (14v-28d). Klay Thompson a inscrit l’intégralité de ses 23 points en première période, et passé le cap des 17 000 unités en carrière. Avec lui, cinq autres joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. En face, Keyonte George a terminé meilleur marqueur du match (29 points), tandis que Brice Sensabaugh reste très en forme (25 points).

Dans l’autre conférence, le choc des extrêmes entre les Pistons (30v-10d) et les Pacers (10v-33d) a accouché d’une sérieuse déculottée (121-78). Duncan Robinson, Cade Cunningham ainsi que Javonte Green ont tous apporté 16 points, dans un temps de jeu limité, tant les débats ont tourné en faveur des leaders de l’Est. À la pause, leurs adversaires, privés de Pascal Siakam, Benedict Mathurin ou encore Andrew Nembhard, n’avaient inscrit… que 25 points.

Atlanta – Boston
New York – Phoenix
Miami – Oklahoma City
San Antonio – Minnesota
Golden State – Charlotte

Dallas – Utah : 138-120

Dallas Mavericks / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Max Christie 26 7/13 3/6 5/6 0 2 2 4 0 2 0 0 29 22 23
Brandon Williams 28 8/13 2/4 4/4 3 1 4 5 0 2 2 0 30 22 26
Naji Marshall 29 7/9 1/2 1/3 0 5 5 6 4 1 3 0 26 16 21
Dwight Powell 27 3/3 0/0 4/8 3 5 8 3 1 3 0 0 35 10 20
Caleb Martin 21 1/5 0/2 1/2 0 6 6 5 2 0 1 0 22 3 8
Klay Thompson 20 7/12 6/11 3/3 0 0 0 3 2 0 0 2 1 23 23
Jaden Hardy 17 5/13 2/6 0/2 1 0 1 3 3 0 3 0 -9 12 3
Moussa Cisse 21 4/6 0/0 1/4 3 7 10 0 2 0 1 0 -17 9 13
Miles Kelly 11 3/8 2/6 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 -9 8 7
Ryan Nembhard 20 2/5 2/2 1/2 0 1 1 4 2 0 1 0 -12 7 7
Jeremiah Robinson-Earl 20 2/4 0/2 2/2 1 3 4 2 1 0 0 0 -6 6 10
Total 49/91 18/41 22/36 13 31 44 36 18 8 11 2 138
Utah Jazz / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 37 9/14 4/7 7/8 0 1 1 6 1 2 1 1 -8 29 32
Airious Bailey 37 8/16 2/6 0/0 2 6 8 1 4 0 3 0 -26 18 16
Kyle Filipowski 29 6/11 1/4 0/0 3 9 12 5 5 1 1 1 -17 13 26
Cody Williams 28 5/8 1/2 0/0 1 3 4 2 1 1 3 0 -20 11 12
Isaiah Collier 22 4/9 1/3 0/0 1 0 1 4 5 1 2 0 -22 9 8
Brice Sensabaugh 30 10/20 1/7 4/6 2 4 6 2 0 0 0 0 -2 25 21
Kyle Anderson 19 4/6 0/0 0/2 1 1 2 2 4 0 2 1 -1 8 7
Walter Clayton Jr. 26 1/4 0/3 3/4 0 3 3 8 5 0 2 0 2 5 10
Taylor Hendricks 12 1/1 0/0 0/0 1 3 4 0 2 0 1 0 4 2 5
Total 48/89 10/32 14/20 11 30 41 30 27 5 15 3 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL138
UTH120
ATL106
BOS132
DET121
IND78
NYK99
PHO106
MIA122
OKC120
SAS126
MIN123
GSW136
CHA116
DEN121
WAS115
POR132
LAL116

Detroit – Indiana : 121-78

Detroit Pistons / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Duncan Robinson 22 6/9 4/6 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 40 16 16
Cade Cunningham 21 6/14 2/3 2/2 0 3 3 5 3 0 2 0 31 16 14
Jalen Duren 23 6/12 0/0 3/5 1 7 8 4 3 1 1 0 30 15 19
Ausar Thompson 16 2/3 0/0 3/5 1 6 7 1 5 3 1 1 29 7 15
Tobias Harris 18 3/5 1/1 0/0 0 5 5 4 2 1 3 0 27 7 12
Javonte Green 20 6/9 4/6 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 6 16 17
Caris LeVert 20 4/10 0/4 2/2 0 1 1 4 2 1 2 2 0 10 10
Marcus Sasser 12 3/7 2/6 1/2 0 1 1 0 2 1 1 0 4 9 5
Ronald Holland II 24 3/7 0/1 1/1 2 4 6 3 3 2 1 1 18 7 14
Isaiah Stewart 21 3/7 1/2 0/0 1 6 7 5 3 1 2 1 20 7 15
Jaden Ivey 21 2/7 1/4 0/0 0 2 2 0 2 0 1 1 5 5 2
Daniss Jenkins 12 1/2 1/1 0/0 1 0 1 4 0 3 2 0 4 3 8
Paul Reed 10 1/1 0/0 1/2 1 4 5 0 0 1 2 0 1 3 6
Total 46/93 16/34 13/19 7 44 51 32 26 15 19 6 121
Indiana Pacers / 78 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 26 4/12 2/5 3/6 1 4 5 2 1 1 4 0 -31 13 6
Ben Sheppard 14 2/3 1/2 3/5 0 0 0 0 1 1 0 1 -26 8 7
Quenton Jackson 20 3/10 0/3 2/2 0 1 1 2 3 2 5 0 -33 8 1
Johnny Furphy 24 2/6 1/2 0/2 0 5 5 0 0 2 5 1 -34 5 2
Jay Huff 13 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 -18 3 3
Tony Bradley 18 5/6 1/1 1/1 0 3 3 1 1 1 2 0 -11 12 14
Isaiah Jackson 17 5/7 0/0 0/1 3 2 5 0 4 0 2 0 -13 10 10
Ethan Thompson 29 3/13 1/8 3/6 1 4 5 2 2 1 2 0 -14 10 3
Taelon Peter 17 2/6 1/5 0/0 0 4 4 2 2 3 1 0 -4 5 9
Kam Jones 29 1/10 0/4 0/2 1 3 4 3 0 1 1 0 -14 2 -2
Micah Potter 33 0/3 0/2 2/2 0 9 9 5 1 1 2 0 -17 2 12
Total 28/79 8/35 14/27 6 36 42 18 18 13 24 2 78

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL138
UTH120
ATL106
BOS132
DET121
IND78
NYK99
PHO106
MIA122
OKC120
SAS126
MIN123
GSW136
CHA116
DEN121
WAS115
POR132
LAL116

Denver – Washington : 121-115

Denver Nuggets / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 39 15/24 5/8 7/8 0 3 3 6 1 2 5 2 5 42 40
Peyton Watson 35 8/14 1/2 4/8 0 5 5 2 5 0 1 1 5 21 18
Aaron Gordon 32 3/8 1/3 1/2 0 10 10 11 1 1 1 0 14 8 23
Spencer Jones 29 3/4 1/2 0/0 2 1 3 0 2 1 0 0 -6 7 10
Jalen Pickett 22 2/7 1/6 0/0 0 5 5 6 1 1 0 0 8 5 12
Tim Hardaway Jr. 36 10/18 5/11 5/5 0 2 2 0 2 0 2 0 0 30 22
Bruce Brown 25 2/5 0/1 0/0 1 2 3 4 5 0 2 0 10 4 6
Zeke Nnaji 16 2/4 0/2 0/0 1 5 6 2 3 0 0 1 -8 4 11
Julian Strawther 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1
Total 45/85 14/35 17/23 4 34 38 31 21 6 11 4 121
Washington Wizards / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
KyShawn George 32 10/20 5/8 4/5 1 4 5 7 4 1 1 3 -6 29 33
Khris Middleton 27 6/13 2/2 2/2 2 5 7 4 2 0 1 0 -9 16 19
Alexandre Sarr 28 7/12 0/0 2/7 2 6 8 1 5 0 2 0 -8 16 13
Carlton Carrington 39 5/14 3/8 0/0 2 2 4 3 1 1 3 0 -6 13 9
Tre Johnson 31 1/10 0/4 2/4 1 1 2 1 2 1 0 0 -8 4 -3
Marvin Bagley III 20 5/6 0/0 4/9 3 3 6 2 0 1 1 1 2 14 17
Justin Champagnie 26 6/11 0/3 1/1 3 6 9 1 0 3 2 0 1 13 19
Will Riley 16 3/8 0/3 1/1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 7 5
Jamir Watkins 21 1/2 1/2 0/0 2 3 5 1 3 1 0 0 3 3 9
Total 44/96 11/30 16/29 17 31 48 20 17 9 10 4 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL138
UTH120
ATL106
BOS132
DET121
IND78
NYK99
PHO106
MIA122
OKC120
SAS126
MIN123
GSW136
CHA116
DEN121
WAS115
POR132
LAL116

Portland – LA Lakers : 132-116

Portland Trail Blazers / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shaedon Sharpe 29 9/18 4/8 3/4 2 1 3 4 3 2 2 0 20 25 22
Donovan Clingan 27 7/14 1/7 3/5 2 9 11 4 2 0 1 0 16 18 23
Sidy Cissoko 29 5/7 1/3 3/5 2 3 5 0 3 0 1 2 1 14 16
Toumani Camara 26 3/5 2/4 1/2 1 1 2 1 4 1 0 1 12 9 11
Jrue Holiday 20 4/8 1/5 0/0 0 3 3 4 0 0 2 0 -3 9 10
Jerami Grant 22 6/12 3/4 7/9 1 2 3 2 1 0 1 0 19 22 18
Caleb Love 31 8/15 4/8 2/2 0 1 1 7 0 2 4 0 23 22 21
Robert Williams III 17 2/2 0/0 4/4 2 4 6 0 1 0 1 1 6 8 14
Duop Reath 13 1/1 0/0 3/3 1 4 5 0 1 0 0 1 -3 5 11
Javonte Cooke 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Hansen Yang 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -6 0 -1
Rayan Rupert 21 0/4 0/3 0/0 1 1 2 2 2 4 2 0 -2 0 2
Total 45/86 16/42 26/34 12 30 42 24 17 9 15 5 132
Los Angeles Lakers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Marcus Smart 25 9/17 4/6 3/5 0 2 2 0 4 1 2 0 -14 25 16
LeBron James 32 6/16 1/3 7/7 1 8 9 8 2 1 4 2 -16 20 26
Maxi Kleber 21 4/8 1/2 2/2 4 1 5 1 3 1 0 0 -19 11 14
Gabe Vincent 23 1/6 1/4 0/0 0 0 0 1 2 0 3 0 4 3 -4
Jake LaRavia 28 0/2 0/1 2/2 0 5 5 4 2 1 0 0 -10 2 10
Drew Timme 29 9/12 3/4 0/0 1 1 2 4 4 2 1 0 -2 21 25
Rui Hachimura 19 4/7 1/3 2/2 0 1 1 1 2 2 0 1 -11 11 13
Kobe Bufkin 22 3/8 1/5 2/2 0 1 1 1 2 0 0 2 0 9 8
Jarred Vanderbilt 18 3/3 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 2 1 -10 6 8
Nick Smith Jr. 10 2/3 0/1 1/1 0 0 0 3 2 0 2 0 -5 5 5
Dalton Knecht 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Bronny James 8 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2
Total 42/85 13/31 19/21 7 20 27 25 25 8 15 6 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL138
UTH120
ATL106
BOS132
DET121
IND78
NYK99
PHO106
MIA122
OKC120
SAS126
MIN123
GSW136
CHA116
DEN121
WAS115
POR132
LAL116

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Los Angeles Lakers en 1 clic

Dallas Mavericks en 1 clic

Denver Nuggets en 1 clic

Indiana Pacers en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes