Le Thunder se fait surprendre par les shooteurs du Heat

Publié le 18/01/2026 à 7:18

Grâce à leur adresse de loin, avec un Bam Adebayo (6/10) en mode record à 3-points, le Heat s’offre le scalp du Thunder (122-120), malgré les 39 points de Shai Gilgeous-Alexander.

Le Thunder face au HeatFin de série pour le Thunder. Après cinq victoires de suite, le champion en titre est ainsi tombé à Miami, dans un match que Shai Gilgeous-Alexander (39 points) et ses coéquipiers avaient pourtant en main.

Mais Oklahoma City a dû gérer la sortie sur blessure de Jalen Williams, touché à la cuisse, dans le deuxième quart-temps. Et même si les hommes de Mark Daigneault ont mené la grande majorité du match, ils n’ont jamais réussi à se mettre à l’abri, Miami ayant pu compter sur une grosse adresse extérieure (20/50) et énormément de rebonds offensifs pour rester dans la partie… et ainsi s’offrir la chance de renverser le champion dans le money-time.

Et c’est bien ce qui s’est passé, le Thunder n’ayant qu’une possession d’avance (120-117) à l’entrée de la dernière minute. Un nouveau rebond offensif de Bam Adebayo permettait au Heat de réduire la marque aux lancers-francs, avant qu’Andrew Wiggins ne fasse passer son équipe devant à 3-points !

Oklahoma City aura toutefois deux occasions d’égaliser ou de passer devant, mais Chet Holmgren ne parvient pas à terminer le alley-oop audacieux sur la remise en jeu, et Alex Caruso rate le tir à 3-points de la gagne (122-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Spacing et rebonds. Sans Tyler Herro, Davion Mitchell ou Jaime Jaquez Jr, Erik Spoelstra a trouvé des ressources en misant énormément sur le tir à 3-points (20/50) avec réussite. Bam Adebayo (6/10) réussit son record en carrière dans le domaine alors qu’Andrew Wiggins fait basculer la rencontre de loin. En complément, le Heat a aussi remporté la bataille de la possession grâce à ses 21 rebonds offensifs qui lui ont offert 33 points sur deuxièmes chances (contre 9 pour le Thunder). De quoi prendre beaucoup plus de tirs : 111 contre 77 !

– La blessure de Jalen Williams. Saison très compliquée pour l’ailier. Obligé de jouer sous infiltration lors des derniers playoffs pour gérer un poignet meurtri, il a débuté la saison en retard et a bien du mal à se lancer. Désormais, c’est sa cuisse qui risque de l’éloigner quelque temps du terrain…

Miami Heat / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 32 9/22 6/10 6/6 6 6 12 4 2 1 1 0 11 30 33
Norman Powell 35 5/15 5/12 4/7 0 4 4 4 2 2 1 1 7 19 16
Pelle Larsson 29 7/15 0/3 2/4 1 2 3 2 3 1 1 0 4 16 11
Andrew Wiggins 32 6/15 2/5 1/2 3 2 5 5 0 1 0 0 4 15 16
Kasparas Jakučionis 27 1/7 1/4 0/0 0 5 5 7 6 0 0 0 4 3 9
Simone Fontecchio 18 4/7 2/4 3/3 4 1 5 3 5 0 1 0 -5 13 17
Myron Gardner 15 4/4 3/3 0/0 1 4 5 1 2 0 0 1 6 11 18
Kel'el Ware 16 3/11 1/3 0/0 5 4 9 0 0 1 0 1 -9 7 10
Dru Smith 21 1/8 0/2 3/4 1 1 2 2 1 0 0 1 -5 5 2
Nikola Jovic 15 1/7 0/4 1/2 0 1 1 2 0 1 0 0 -7 3 0
Total 41/111 20/50 20/28 21 30 51 30 21 7 4 4 122
Oklahoma City Thunder / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 36 12/19 2/3 13/13 2 2 4 3 4 1 2 0 -1 39 38
Chet Holmgren 30 6/12 0/2 2/3 2 9 11 2 2 0 2 5 -8 14 23
Cason Wallace 22 3/5 1/2 2/2 0 6 6 3 1 0 1 0 -8 9 15
Jalen Williams 14 3/5 2/2 0/0 0 3 3 3 0 0 1 0 4 8 11
Luguentz Dort 22 1/5 0/2 0/0 0 4 4 0 2 0 1 1 -11 2 2
Aaron Wiggins 27 7/10 4/7 0/0 0 6 6 1 0 0 0 0 6 18 22
Ajay Mitchell 28 6/13 1/6 2/2 1 3 4 2 3 1 5 0 -4 15 10
Isaiah Joe 19 2/3 2/3 2/4 0 3 3 2 3 0 1 0 0 8 9
Alex Caruso 21 1/3 1/2 2/4 0 4 4 2 2 1 1 0 7 5 7
Jaylin Williams 18 1/2 0/0 0/0 0 1 1 4 2 0 0 0 6 2 6
Kenrich Williams 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 1
Total 42/77 13/29 23/28 5 41 46 23 19 3 14 6 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL138
UTH120
ATL106
BOS132
DET121
IND78
NYK99
PHO106
MIA122
OKC120
SAS126
MIN123
GSW136
CHA116
DEN121
WAS115
POR132
LAL116

Par Dimitri Kucharczyk
