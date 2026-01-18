Le Thunder se fait surprendre par les shooteurs du Heat

Fin de série pour le Thunder. Après cinq victoires de suite, le champion en titre est ainsi tombé à Miami, dans un match que Shai Gilgeous-Alexander (39 points) et ses coéquipiers avaient pourtant en main.

Mais Oklahoma City a dû gérer la sortie sur blessure de Jalen Williams, touché à la cuisse, dans le deuxième quart-temps. Et même si les hommes de Mark Daigneault ont mené la grande majorité du match, ils n’ont jamais réussi à se mettre à l’abri, Miami ayant pu compter sur une grosse adresse extérieure (20/50) et énormément de rebonds offensifs pour rester dans la partie… et ainsi s’offrir la chance de renverser le champion dans le money-time.

Et c’est bien ce qui s’est passé, le Thunder n’ayant qu’une possession d’avance (120-117) à l’entrée de la dernière minute. Un nouveau rebond offensif de Bam Adebayo permettait au Heat de réduire la marque aux lancers-francs, avant qu’Andrew Wiggins ne fasse passer son équipe devant à 3-points !

Oklahoma City aura toutefois deux occasions d’égaliser ou de passer devant, mais Chet Holmgren ne parvient pas à terminer le alley-oop audacieux sur la remise en jeu, et Alex Caruso rate le tir à 3-points de la gagne (122-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Spacing et rebonds. Sans Tyler Herro, Davion Mitchell ou Jaime Jaquez Jr, Erik Spoelstra a trouvé des ressources en misant énormément sur le tir à 3-points (20/50) avec réussite. Bam Adebayo (6/10) réussit son record en carrière dans le domaine alors qu’Andrew Wiggins fait basculer la rencontre de loin. En complément, le Heat a aussi remporté la bataille de la possession grâce à ses 21 rebonds offensifs qui lui ont offert 33 points sur deuxièmes chances (contre 9 pour le Thunder). De quoi prendre beaucoup plus de tirs : 111 contre 77 !

– La blessure de Jalen Williams. Saison très compliquée pour l’ailier. Obligé de jouer sous infiltration lors des derniers playoffs pour gérer un poignet meurtri, il a débuté la saison en retard et a bien du mal à se lancer. Désormais, c’est sa cuisse qui risque de l’éloigner quelque temps du terrain…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.