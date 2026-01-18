Devin Booker et les Suns infligent une nouvelle défaite aux Knicks

Ils s’étaient affrontés la semaine dernière, dans l’Arizona, et ce sont les Suns qui s’étaient imposés. Ils se retrouvaient cette nuit, au Madison Square Garden, et ce sont encore les Suns qui s’imposent face aux Knicks (106-99).

Sans Jalen Brunson ni Josh Hart, New York a concédé sa troisième défaite de suite, malgré Karl-Anthony Towns (23 points, 11 rebonds), Miles McBride (23 points) ou OG Anunoby (21 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions).

En face, Devin Booker (27 points) s’est le plus distingué pour son match de reprise, après avoir manqué le dernier en raison de sa gêne à la cheville. Il a pu être épaulé par cinq coéquipiers aussi en « double figure » et Phoenix en profite donc pour mettre fin à sa série de défaites.

Un 11-2 et tout bascule

Ce n’était pas vraiment le meilleur match de la saison, avec pas mal de déchet au shoot ou avec le ballon et aussi de nombreuses fautes (menant à des lancers), mais il aura au moins eu le mérite d’être serré. À huit minutes de la fin, il y avait encore égalité (87-87) et les deux équipes ne s’étaient, globalement, pas lâchées bien longtemps au score. Chacune répondant au « run » de l’autre.

Mais à 87 partout, les Suns ont placé le coup d’accélérateur qui serait fatal aux Knicks. Un 11-2 a ainsi aidé les visiteurs à faire la différence, sous l’impulsion de Collin Gillespie, Devin Booker, Mark Williams puis Royce O’Neale, à 3-points, près du cercle et aux lancers.

Pendant ce temps-là, les joueurs new-yorkais alignaient les échecs de loin, Karl-Anthony Towns étant carrément sifflé par la salle après un vilain « airball », et cette maladresse a coûté cher à l’arrivée (106-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker retrouve les terrains, Phoenix la victoire. Après deux défaites de rang, les Suns repartent de l’avant en dominant pour la deuxième fois en deux matches les Knicks (se rapprochant, au passage, des Rockets/Lakers et donc du Top 6). Absent à Detroit à cause de sa cheville, Devin Booker a repris et il a guidé son équipe vers la victoire. Faisant notamment preuve d’agressivité pour aller chercher ses points, même quand ses tirs ne rentraient pas, avec des lancers-francs importants sur la fin, en plus de son « and-one » lors du 11-2 qui a tout changé. Un retour qui fait du bien, même si son absence était courte.

– New York toujours dans le dur. Battus à huit reprises sur leurs dix derniers matches, les Knicks traversent une vraie zone de turbulences, s’éloignant de la 2e place des Celtics et se retrouvant maintenant sous la menace de leurs poursuivants (Raptors, Magic, Cavaliers, Sixers). Sans Jalen Brunson ni Josh Hart, ils ont cruellement manqué d’inspiration en attaque dans le dernier acte, s’entêtant à 3-points au lieu de varier en allant à mi-distance ou dans la peinture. La réception des Mavericks puis des Nets doit aider à se relancer, alors que le retour de Jalen Brunson ferait mieux d’arriver rapidement…

– Les légendes new-yorkaises à l’honneur. Patrick Ewing, Walt Frazier, Jerry Lucas, Carmelo Anthony ou encore Bob McAdoo : il y avait du beau au Madison Square Garden cette nuit, puisque les Knicks avaient décidé de rendre hommage à leurs légendes à la mi-temps du match. Cela n’aura pas porté chance aux joueurs actuels, mais cela faisait plaisir de revoir certains illustres visages de la franchise et de la ligue.

