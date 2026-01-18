Les Hawks sombrent à domicile face aux Celtics

Fringants avant le trade de Trae Young, les Hawks n’avancent plus depuis trois matchs. -25 à Los Angeles puis -16 à Portland et cette fois -26 face aux Celtics à domicile ! Handicapé par des absents de taille, Atlanta n’a pas fait le poids face à des Celtics euphoriques, portés en première mi-temps par un duo Brown-Hauser qui leur a permis de virer à +31…

Les Celtics ont donné le ton en premier quart-temps en prenant les commandes grâce à un Jaylen Brown intenable, auteur de 18 points et 2 passes décisives lors des 11 premières minutes du match (23-30). Mais les Hawks étaient loin de se douter du massacre qui allait suivre, Boston ayant passé 52 points dans le seul deuxième quart-temps !

Pour épauler JB, les hommes de Joe Mazzulla ont pu compter sur l’adresse insolente de Sam Hauser pour prendre le large au score. Après le show Anfernee Simons, le shooteur des C’s s’est offert un quart-temps à six paniers à 3-points, plaçant alors Atlanta dans l’embarras, à -31 à la pause (51-82) ! De quoi faciliter la tâche des Celtics qui n’ont pas relâché la pression en troisième quart-temps pour autant.

Baylor Scheierman et Sam Hauser ont repris la deuxième mi-temps en scorant à nouveau de loin, puis c’est encore Jaylen Brown qui a repris du service pour aller chercher les 40 points d’écart avant de laisser Anfernee Simons faire passer les siens à +43 en fin de période, encore à 3-points (74-117).

Le calvaire a encore duré 12 longues minutes pour les Hawks qui ont sauvé l’honneur en remportant le dernier acte 32 à 15. L’addition reste salée à l’arrivée avec un revers 106-132.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’absence de Dyson Daniels. Peut-être faut-il commencer par là pour expliquer les raisons d’un tel écart et du match offensif impressionnant des Celtics. Habituel chien de garde des Hawks, Dyson Daniels a dû se contenter de regarder la déconvenue de ses coéquipiers depuis le banc, touché à la cheville. Nul doute que Boston n’aurait pas eu les coudées aussi franches si l’international australien avait été de la partie… Les absences de Zaccharie Risacher (genou) et Kristaps Porzingis (tendon d’Achille) n’ont pas aidé non plus.

– Un deuxième quart-temps à sens unique. Et dire que le score affichait 31-36 à un peu moins de dix minutes de la pause ! Puis tout s’est emballé, avec le passage remarqué d’Anfernee Simons pour lancer les hostilités puis celui de Sam Hauser qui a enfilé les 3-points comme des perles pour tuer le match dès la mi-temps.

– Sam Hauser affole les compteurs. Sa première mi-temps restera comme un modèle d’efficacité, Sam Hauser ayant shooté à 7/8 à 3-points ! Il a encore fait mouche après le repos mais en étant bien moins efficace pour terminer à 10/21 dans l’exercice afin de signer 30 points en 30 minutes, à trois points de son record en carrière.

– Première contrastée à domicile pour CJ McCollum et Corey Kispert. Les deux anciens joueurs de Washington se souviendront de leur première à la State Farm Arena. Plutôt en forme sur les deux matchs précédents, CJ McCollum a été en dedans cette nuit, avec un 2/10 en première mi-temps pour finir à 4/14 (0/5 à 3-points). Corey Kispert a été un peu plus saignant avec ses 16 points à 5/11 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.