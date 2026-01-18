Matchs
Sans Jimmy Butler, Golden State écrase quand même Charlotte

NBA – Avec huit joueurs à plus de 12 points ou plus, les Warriors ont mené de bout en bout face à des Hornets dépassés (136-116).

Les WarriorsMalgré l’absence de dernière minute de Jimmy Butler et une boîte tout-terrain de Sion James sur Stephen Curry (14 points) dès la première possession, les Warriors prennent quand même le meilleur départ avec cinq 3-points marqués dans les cinq premières minutes, dont deux pour Draymond Green (20 points, 6 passes) et Moses Moody (19-10). Kon Knueppel (24 points, 11 rebonds) et Grant Williams relancent les Hornets mais Golden State continue à se balader face à leur défense inexistante (39-28).

Malgré les bons passages de Brandon Miller (28 points, 6 rebonds, 5 passes) et Collin Sexton (17 points), les Warriors continuent de contrôler la rencontre. Sans Jimmy Butler, Brandin Podziemski (16 points, 7 passes, 6 rebonds) prend ses responsabilités et Buddy Hield (14 points) revient dans la rotation pour mettre les Hornets à -15. Il faut un tir au buzzer de Miles Bridges des trois quarts du terrain pour voir Charlotte limiter la casse à la pause (69-57).

Les Warriors jamais inquiétés

Au retour des vestiaires, l’adresse de Kon Knueppel ramène les Hornets à -3 alors que Golden State lève le pied (82-79). Les hommes de Steve Kerr répondent alors immédiatement par un 13-2 mené par Stephen Curry, Draymond Green et De’Anthony Melton (24 points) pour remettre les points sur les i (95-81). Sur un nuage, De’Anthony Melton enfonce le clou dans la raquette, avant de chiper la balle dans les mains de LaMelo Ball (15 points) juste avant la fin du troisième quart temps pour mettre les Dubs à +18 (112-94).

Comme en première mi-temps, le duo Knueppel – Miller tente de garder Charlotte en embuscade. Ils reviennent sous la barre des dix points de retard, mais ne font jamais douter les Warriors. Will Richard (11 points, 6 rebonds, 5 passes) et Moses Moody (12 points, 4/6 à 3-points) terminent même un 11-3 qui donne de nouveau 17 points d’avance aux locaux (125-108). C’est la cinquième victoire en six matchs de suite à domicile pour Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Tout sauf Stephen Curry. La stratégie défensive de Charles Lee était claire dès la première seconde de jeu. Sion James et d’autres Hornets après lui ont passé le match dans le short de Stephen Curry. Avec l’absence de Jimmy Butler, les Hornets ont fait le pari que les seconds couteaux de Golden State ne pourraient pas les battre. Pari perdu. Avec un Curry qui s’est mis au service du collectif en multipliant les écrans et les coupes, les autres Warriors ont brillé. Draymond Green (20 points et 4/8 à 3-points) a fait savoir au banc de Charlotte que leur stratégie était nulle sur chacun de ses 3-points marqués. Moses Moody a enchaîné un troisième match à plus de 50% à 3-points. De’Anthony Melton et Brandin Podziemski ont continué sur leur lancée des derniers matchs. Al Horford a de nouveau été solide, et même Buddy Hield, hors de la rotation depuis plusieurs semaines, a ajouté 14 points en sortie de banc. C’est le troisième match de suite où dix Warriors marquent un tir à 3-points, un record NBA.

LaMelo Ball, encore sixième homme de luxe. LaMelo Ball ne faisait partie du cinq majeur de Charlotte lorsque celui-ci fut annoncé trente minutes avant le match. Si c’était surprenant de la part de Charles Lee, ce n’était pas la première fois qu’il fait débuter sa star sur le banc. Le petit frère de Lonzo était en effet sorti du banc contre Indiana le 8 janvier dernier pour le deuxième match d’un back-to-back. Les Hornets avaient alors expliqué qu’ils essayaient par précaution “d’être créatifs lors des back-to-back”. Souvent blessé, le meneur est limité à trente minutes par match par son équipe. Ce soir-là, il avait tout de même marqué 33 points. Cette nuit, les Hornets jouaient le premier match d’un back-to-back à Golden State, avant d’enchaîner en altitude à Denver. Cela explique sûrement cela. Ball n’a cependant pas connu la même réussite que contre les Pacers, terminant à 5/17 aux tirs.

Moussa Diabaté ménagé, Tidjane Salaün discret. Annoncé comme incertain avant la rencontre, Moussa Diabaté a finalement dû renoncer. Le Français, qui a gagné sa place de titulaire lors des dix derniers matchs, nous confirmait cependant avant le match qu’il devrait faire son retour la nuit prochaine à Denver. Tidjane Salaün était lui en tenue et a joué 17 minutes pour 2 points, 4 rebonds, et 2 passes.

Golden State Warriors / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Draymond Green 26 8/14 4/8 0/0 1 2 3 6 4 0 3 0 -4 20 20
Stephen Curry 30 6/12 2/8 0/0 1 2 3 5 0 0 3 0 2 14 13
Moses Moody 27 4/6 4/6 0/0 0 1 1 2 2 0 0 1 6 12 14
Will Richard 31 5/12 1/5 0/0 3 3 6 5 3 3 1 1 24 11 18
Quinten Post 19 3/5 1/3 0/0 1 6 7 2 4 0 0 0 0 7 14
De'Anthony Melton 21 8/16 3/6 5/5 1 5 6 3 2 1 1 0 24 24 25
Brandin Podziemski 30 5/9 3/6 3/5 0 6 6 7 3 2 0 0 16 16 25
Buddy Hield 18 5/8 2/5 2/2 2 1 3 1 2 2 0 3 10 14 20
Al Horford 19 4/7 2/4 1/1 0 2 2 1 1 0 1 1 20 11 11
Gary Payton II 12 2/3 1/1 0/0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 5 6
Trayce Jackson-Davis 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Pat Spencer 3 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 51/93 23/52 11/13 9 32 41 34 23 8 11 6 136
Charlotte Hornets / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 30 11/19 6/11 0/0 1 5 6 5 4 0 6 1 -5 28 26
Kon Knueppel 29 9/14 4/5 2/2 4 7 11 2 3 1 2 2 -21 24 33
Miles Bridges 30 4/12 1/6 0/0 3 1 4 2 2 0 2 0 -15 9 5
Ryan Kalkbrenner 24 2/3 0/0 0/1 0 7 7 3 0 2 0 0 3 4 14
Sion James 24 0/5 0/3 2/2 1 1 2 3 4 1 0 0 -7 2 3
Collin Sexton 24 6/10 2/4 3/4 1 2 3 3 2 0 2 0 -15 17 16
LaMelo Ball 21 5/17 1/8 4/4 1 3 4 2 0 0 1 0 -9 15 8
Grant Williams 18 3/5 1/3 0/0 0 0 0 2 1 1 1 1 -17 7 8
Pat Connaughton 4 2/4 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 5 3
Tre Mann 4 1/3 1/2 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -3 3 4
Tidjane Salaun 17 0/2 0/1 2/2 1 3 4 2 3 0 1 0 0 2 5
Josh Green 15 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 2 0 -8 0 0
Total 43/94 16/44 14/17 12 32 44 27 22 5 17 4 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Melvin Karsenti
