Victor Wembanyama (39 points) a le dernier mot face à un Anthony Edwards en fusion (55 points) !

Une grosse remontée, un final haletant, deux superstars au sommet de leur art… Cette rencontre entre Spurs et Wolves avait tous les ingrédients pour faire date. Portés par un immense Victor Wembanyama (39 points, 9 rebonds et 2 contres), les Spurs ont fini par s’imposer malgré le record en carrière d’Anthony Edwards, dans ce match de très haut niveau.

Il ne l’aurait pas été si les Wolves n’avaient pas réagi ainsi après la pause, en montrant un tout autre visage que celui affiché en première période. Après un premier quart-temps très équilibré et peu offensif (21-22), les visiteurs avaient été balayés par l’ouragan « Wemby » à l’approche du passage au vestiaire.

Le Français, qui en l’absence de Rudy Gobert, a fait face à un autre tricolore dans la raquette, Joan Beringer, a enchaîné trois paniers à 3-points de suite, avant d’être imité par Stephon Castle, avec à chaque fois De’Aaron Fox à la manœuvre. Et les Spurs ont bouclé le second quart-temps avec 48 points. Soit la période de 12 minutes la plus offensive de leur saison.

Les Wolves n’étant pas du tout en mesure de suivre le rythme imprimé par les locaux, on a pensé que le match était plus ou moins terminé avec ce retard de 25 points (69-44). Sauf que les hommes de Chris Finch, boostés par l’activité intérieure de Joan Beringer notamment, sont revenus avec de bien meilleures intentions.

26 points dans le dernier quart-temps pour Edwards !

Là où l’attaque texane s’est soudainement grippée : seulement un panier dans le jeu en trois minutes et Victor Wembanyama privé de points pendant dix minutes. Résultat : les visiteurs ont largement remporté cette période (40-27), mais restaient encore à distance de leurs adversaires à l’entame du dernier quart-temps (96-84).

Un homme allait pourtant se charger de faire trembler les Spurs dans le final : Anthony Edwards. Mieux soutenu par Jaden McDaniels que par Julius Randle, l’arrière, qui en était à 29 points à ce stade, allait prendre feu à 3-points malgré les contestations adverses. Là où les Spurs pataugeaient à nouveau, à l’instar d’un Keldon Johnson, pourtant auteur d’un beau match d’ensemble (20 points), qui a manqué un tir à 3-points à 100% ouvert, puis un dunk tout aussi accessible en contre-attaque.

Si bien qu’à cinq minutes de la fin, sur un nouveau panier primé, « Ant » égalisait (103-103), puis finissait par offrir l’avantage à son équipe deux minutes plus tard (108-110). Victor Wembanyama sera alors obligé de hausser le ton et d’aligner les gestes décisifs, à l’instar d’un dernier rebond offensif capté sur un raté au lancer de Julian Champagnie, pour assurer la victoire des siens.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bataille finale entre « Ant » et « Wemby ». Son « fadeaway » a permis aux Wolves de repasser devant après une éternité. Edwards n’a pas pu s’en réjouir longtemps, car le Français lui a répondu à mi-distance lui aussi. Puis Edwards a enchaîné à 3-points, avant une nouvelle réponse instantanée de « Wemby ». Voilà qui donne une bonne idée de ce « money time » de folie entre les deux superstars et les deux équipes. Donte DiVincenzo, sur un service de Joan Beringer, s’est ensuite invité à la fête dans la dernière minute (118-119), mais le géant des Spurs a encore trouvé le moyen de sanctionner (120-119). Johnson a ensuite signé un énorme tir derrière l’arc (123-119)… auquel Edwards a répondu (123-122) ! Mais avec le jeu des lancers, dans lequel les Spurs ont pourtant souffert, les locaux l’ont emporté.

– Le 11-0 personnel du géant français. Fin de première période très douloureuse pour les Wolves à cause du Français. Celui-ci a démarré un « run » personnel impressionnant dans les deux minutes qui ont précédé la pause. Avec en premier lieu, un shoot improbable à mi-distance après un « spin move », puis un tir primé en transition, en première intention, après avoir été servi par De’Aaron Fox. Le même Fox l’a de nouveau servi derrière l’arc, du même endroit face au cercle, une seconde fois… puis une troisième fois, toujours en « catch-and-shoot » ! Le Français a ainsi inscrit 11 points de suite pour sa formation, tandis que les Wolves ont cafouillé sur cette séquence.

– Joan Beringer, l’autre Français qui brille. Rudy Gobert absent (hanche) et Naz Reid touché à l’épaule après quelques minutes de jeu, Joan Beringer a encore récupéré du temps de jeu et en a clairement profité. En 23 minutes face à son compatriote, qui l’a notamment eu sur une feinte « up and under » dans le dernier quart-temps, Joan Beringer a apporté un maximum d’énergie sous le cercle, et terminé avec 10 points (5/6 aux tirs), 8 rebonds et 2 contres. Son +9 au score lorsqu’il était en jeu est le plus élevé de sa formation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.