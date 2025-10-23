NBA
Tiago Splitter nommé coach intérimaire des Blazers

Publié le 23/10/2025 à 19:12

Suite à la mise à pied de Chauncey Billups, arrêté par le FBI, Tiago Splitter, champion de France en titre avec le Paris Basket, devient entraîneur intérimaire à Portland.

Tiago SplitterLe Paris Basket est en passe de devenir fournisseur officiel de coachs en NBA et WNBA. Après Tuomas Iisalo chez les Grizzlies, et peut-être Will Weaver au Liberty, c'est Tiago Splitter qui prend les commandes chez les Blazers.

Après la mise à pied de Chauncey Billups suite à son arrestation par le FBI pour sa participation à un cercle illégal de poker en lien avec la mafia, l'assistant brésilien a été nommé coach intérimaire à Portland.

Âgé de 40 ans, Tiago Splitter a été assistant à Brooklyn (2019-2023) et à Houston (2023/24) avant de devenir l'entraîneur du Paris Basketball, l'an passé, à la suite de Tuomas Iisalo. En devenant champion de France.

Premier assistant de Chauncey Billups, Nate Bjorkgren semblait pourtant le mieux placé pour prendre le relais dans l'Oregon mais il a finalement préféré rester dans son costume d'assistant. Peut-être parce que son unique passage comme « head coach » s'était mal passé, les Pacers l'ayant remplacé au bout d'une seule saison, en 2020/21.

Par Dimitri Kucharczyk
