Un ancien coach du Paris Basket à la tête du Liberty ?

Après une élimination décevante au premier tour face au Mercury, le Liberty a décidé de se séparer de son entraîneure Sandy Brondello, en poste depuis 2022. En conférence de presse, le General Manager de l’équipe, Jonathan Kolb, expliquait que son équipe avait besoin “d’innovation et d’évolution”.

C’est donc avec cette philosophie que la franchise de New York s’est lancée en quête d’un nouvel entraîneur en mettant l’accent sur ceux qui sont déjà passés par la NBA, comme le rapporte The Athletic. Parmi eux, on retrouve Lindsey Harding, assistante de J.J. Redick aux Lakers, mais surtout élue entraîneur de l’année de G-League, en 2024, lorsqu’elle était à la tête des Stockton Kings, la franchise affiliée aux Sacramento Kings.

Bientôt un air de Paris à New York ?

L’entraîneur des Rio Grande Valley Vipers, Joseph Blair, a aussi été contacté par le Liberty tout comme Will Weaver qui est passé par le Paris Basket lors de la saison 2022-23 avant d’être assistant aux Nets et désormais conseiller de Charles Lee aux Hornets.

Sonia Raman qui a été une assistante de Sandy Brondello à New York est également une candidate au poste. Toutefois, elle s’est aussi entretenue avec le Storm et elle pourrait partir à Seattle pour remplacer Noelle Quinn, également démise de ses fonctions au terme de cette saison 2025.

Enfin, le “front office” du Liberty a demandé au Mercury s’il était possible de s’entretenir avec l’assistante de Nate Tibbetts, Kristi Toliver, qui avait brièvement pris les rênes de l’équipe lors du Game 4 des WNBA Finals après l’expulsion de l'entraîneur de Phoenix.

“Je pense qu’elle a fait du bon travail et qu’elle est prête”, affirmait l’entraîneur du Mercury au sujet de Kristi Toliver. “Je pense que c’est comme tout type d’emploi : l’entretien, c’est une chose, mais l’approche au quotidien, cela en est une autre. Une organisation doit lui donner sa chance, je pense qu’elle le mérite.”