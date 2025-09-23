Comme Tom Thibodeau, Sandy Brondello prend la porte à New York

Il ne fait pas bon coacher à New York. Après Tom Thibodeau, viré par les Knicks alors qu'il venait d'emmener l'équipe en finale de conférence, c'est Sandy Brondello qui prend la porte du côté du Liberty !

La technicienne australienne de 57 ans avait pourtant mené la franchise WNBA de New York à son premier titre, l'an passé. Cette saison, à la fin d'une campagne pourrie par diverses blessures, son groupe s'est néanmoins arrêté au premier tour. Et la gestion de la coach avait soulevé des questions sur son avenir.

Interrogée après l'élimination, Breanna Stewart avait pourtant affiché son incrédulité face à ces questions…

« Quoi ? » avait répondu l'intérieure de New York. « À tous ceux qui remettent en question Sandy, je tiens à dire que nous formons un groupe solide, que nous la soutenons et qu'elle nous soutient. La façon dont elle a géré la situation était incroyable. Cela n'a été facile pour personne, mais elle est venue chaque jour avec une attitude et un état d'esprit positifs afin de nous mettre dans les meilleures conditions possibles. »

Record de victoires dans l'histoire du New York Liberty

Mais les observateurs n'étaient pas les seuls à remettre en cause Sandy Brondello, critiquée pour sa gestion de l'effectif. Marine Johannès illustre bien le sujet, la Française ayant joué près de vingt minutes par rencontre pendant les 40 premiers matchs de la saison régulière, avant d'être repoussée au bout du banc. Puis de ne plus jouer.

« Nous tenons à remercier Sandy Brondello pour son influence durable sur le New York Liberty », a ainsi déclaré Jonathan Kolb, le GM de la franchise, dans le communiqué de presse du club. « Sandy termine son mandat à New York en tant qu'entraîneuse la plus titrée de l'histoire de la franchise. Elle nous a menés vers des sommets jamais atteints auparavant en tant que première coach à avoir conduit le Liberty au titre de champion. Nous souhaitons à Sandy beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa vie. »

Avec 107 victoires pour 53 défaites en quatre saisons à la tête du club, Sandy Brondello s'en va donc avec le plus grand nombre de victoires à la tête de l'équipe, le meilleur pourcentage de victoires (67%) et surtout un titre.