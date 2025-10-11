Les Aces “sweepent” le Mercury pour un 3e titre en quatre ans

Dos au mur et sans Satou Sabally, touchée à la tête lors du Game 3, le Mercury était dans l'obligation de s'imposer face à Las Vegas pour éviter un “sweep” et pouvoir encore rêver du titre WNBA.

Si pendant les premières minutes de la rencontre, les deux équipes s'échangent les coups, ce sont les Aces qui prennent la main sur les débats grâce à un 2+1 d'A'ja Wilson (31 points, 9 rebonds, 3 contres) suivi par un tir primé de Chelsea Gray (22-14). Au terme du premier acte, Las Vegas mène 30-21 et Dana Evans se charge de gonfler cet écart avec une flèche longue distance dès le début du deuxième quart-temps.

Pour continuer de s'envoler au score, Becky Hammon ressort la défense de zone qui avait mis le Mercury en difficulté lors du Game 1 et le schéma se répète ici. Phoenix multiplie les pertes de balle tandis que Las Vegas enchaîne les tirs à 3-points. Comme lors de la troisième manche, les Aces plantent neuf tirs primés en première période pour égaler, à nouveau, le record de tirs de loin sur une mi-temps d'un match de Finals WNBA. Au moment de rejoindre les vestiaires, la franchise du Nevada mène 54-38.

Dès la reprise, Phoenix enchaîne deux pertes de balle, ce qui donne lieu à un 2+1 d'A'ja Wilson puis à une faute de Kalani Brown sur la MVP en titre qui ne tremble pas sur la ligne des lancers francs (58-38). Le Mercury tente de revenir, mais multiplie les fautes et se retrouve dans la pénalité seulement trois minutes après le début de la seconde période.

Les Aces championnes et A'ja Wilson MVP des Finals !

C'est d'ailleurs sur une faute de Monique Akoa-Makani (10 points, 5 rebonds, 4 passes) que Nate Tibbetts s'emporte. L'entraîneur du Mercury frôle le front contre front avec une des arbitres et il est immédiatement sanctionné par deux fautes techniques, synonymes d'exclusion. Les Aces récupèrent ainsi quatre lancers-francs, en réussissent trois et reprennent 17 points d'avance (71-54).

Au moment de débuter le dernier acte, Phoenix a encore 14 points de retard, mais peut compter sur un 2+1 de DeWanna Bonner et une tir primé de Kahleah Copper (30 points, 6 rebonds) pour revenir à huit longueurs. Sans paniquer, Las Vegas arrive à reprendre douze points d'avance, suffisant pour sceller le sort du match.

Les Aces s'imposent 97 à 86 pour remporter cette finale sur le score sans appel de 4-0 ! C'est leur troisième titre en quatre ans. A'ja Wilson est élue MVP des Finals pour la deuxième fois de sa carrière et conclut cette série expéditive avec une moyenne de 28.5 points, 11.8 rebonds et 2 contres. Elle devient ainsi la première joueuse de l'histoire de la WNBA à être élue MVP, Défenseure de l'Année et MVP des Finals lors de la même saison.