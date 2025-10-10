Le Mercury privé de sa meilleure marqueuse pour le Game 4

La donne se complique pour Phoenix. Mené 3-0 après avoir perdu le Game 3 (88-90), le premier de la série à domicile, sur un panier à la dernière seconde d'A'ja Wilson, le Mercury se retrouve maintenant privé de son ailière Satou Sabally pour le Game 4.

L'internationale allemande a été touchée à la tête à 4 minutes de la fin du Game 3 lorsqu'elle est tombée sur les jambes de Kierstan Bell après une bataille musclée pour le rebond avec Jackie Young, sanctionnée d'une simple faute sur l'action, après revisionnage des arbitres. Satou Sabally était restée de longs moments au sol avant de se relever, mais elle n'était plus entrée en jeu ensuite.

Sans surprise, la joueuse a donc été placée en protocole commotion cérébrale, privant Phoenix de sa meilleure scoreuse pour ce Game 4 déjà décisif face à Las Vegas, qui sera sacré champion en cas de victoire. Son absence fait particulièrement mal au Mercury alors qu'elle réalise sa meilleure campagne de playoffs en carrière (19 points, 7 rebonds, 2,5 passes décisives) et qu'elle venait de sortir un nouveau gros match à 24 points, 5 rebonds et 3 passes décisives.