À la dernière seconde, A’ja Wilson offre le 3-0 aux Aces

Après deux matchs perdus dans le Nevada, le Mercury revenait à la maison pour recevoir les Aces et espérer enfin remporter un match dans ces Finals WNBA. Si Phoenix ouvre le score, A'ja Wilson (34 points, 14 rebonds, 3 contres) réalise un gros début de match en inscrivant sept des neuf premiers points de Las Vegas. Sur un tir à 3-points, la MVP en titre permet aux Aces de prendre l'avantage et Jewell Loyd enchaîne avec deux flèches à longue-distance, ce qui contraint Nate Tibbetts à prendre un temps-mort (15-8).

Un arrêt de jeu qui ne calme pas Jewell Loyd puisqu'elle réussit, à nouveau, deux tirs derrière l'arc et il faut attendre un 2+1 de Satou Sabally (24 points, 5 rebonds) pour voir ce 17-0 des Aces prendre fin. Juste après, l'ailière de Phoenix réussit un nouveau panier en étant victime d'une faute de Jewell Loyd puis sur une contre-attaque, elle permet au Mercury de revenir à trois longueurs et DeWanna Bonner (25 points, 10 rebonds à 7/11 au tir) se charge d'égaliser avec un tir à 3-points (21-21).

Toutefois, après dix minutes de jeu, Las Vegas garde la main sur le jeu et recrée un écart au milieu du deuxième acte grâce à un 7-0 en seulement 50 secondes conclus par un tir lointain de Jackie Young. Juste avant la mi-temps, Chelsea Gray réussit le neuvième tir primé de Las Vegas, ce qui marque un nouveau record pour une première mi-temps d'un match de Finals WNBA.

Ainsi, Las Vegas rejoint les vestiaires en menant 55 à 43, mais après la pause, l'adresse à 3-points des joueuses de Becky Hammon disparaît. Phoenix n'en rofite pas, et continue de courir derrière le score au moment d'entrer dans le dernier acte (76-59).

A'ja Wilson à la dernière seconde !

Dès l'entame de celui-ci, Monique Akoa-Makani (6 points, 1 rebond, 1 passe) se montre derrière l'arc et DeWanna Bonner signe un 2+1 qui permet au Mercury de revenir à deux longueurs. Satou Sabally enchaîne ensuite avec un panier à longue-distance, mais son match est écourté. Alors qu'il reste un peu moins de cinq minutes à jouer, elle rate un panier et en tombant sa tête percute la cuisse de Kierstan Bell. L'ancienne des Wings rejoint alors les vestiaires et ne rejouera plus de la partie.

Néanmoins, le Mercury peut compter sur Kahleah Copper pour revenir dans la partie. Elle enchaîne deux 2+1 consécutifs et une flèche longue distance pour ramener le Mercury à une longueur (84-83). À 90 secondes du terme, le Mercury égalise et les deux équipes sont à égalité au moment où Jackie Young a, dans les mains, la dernière possession de la partie.

L'attaque est stérile et Becky Hammon prend un temps-mort avec cinq secondes sur l'horloge. Le dernier tir de la partie arrive dans les mains d'A'ja Wilson qui s'élève à mi-distance devant Alyssa Thomas. Son shoot roule sur le cercle avant de rentrer et de mettre fin à tous les espoirs de victoire de Phoenix.

À la dernière seconde, le Mercury s'impose 90 à 88 pour mener 3-0 dans ces Finals WNBA et aura une première chance de remporter son troisième titre en quatre ans ce vendredi.