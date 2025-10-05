Contrer la zone des Aces, la mission du Mercury

Lors du Game 1 de ces Finals WNBA, le Mercury a dominé en première mi-temps, notamment grâce à un deuxième quart-temps terminé à 7/9 à 3-points. Paradoxalement, après la pause, l’entraîneuse des Aces, Becky Hammon a décidé d’opter pour une défense de zone pour contrer cette adresse extérieure.

Un changement défensif payant puisque, face à cette zone, les coéquipières d’Alyssa Thomas n’ont réussi que 3 de leurs 14 tirs et ont commis trois pertes de balle selon ESPN.

« Nous n’avions pas vu une zone depuis un mois et le match face à Washington (datant du 4 septembre et remporté 75 à 69). Je pensais que nous aurions mieux réussi à la gérer », regrette Nate Tibbetts. « Nous allons avoir des opportunités pour être meilleures face à cette zone. Notre attaque va évoluer tout comme leur défense. Avant qu’elles se mettent en zone, nous avions montré de belles choses. »

Grâce à cette défense de zone, Las Vegas a réussi à remporter cette première manche et il serait surprenant de ne pas voir Becky Hammon reconduire ce type de défense lors du Game 2 qui doit se jouer ce dimanche. Pour éviter une nouvelle défaite, le Mercury a donc décortiqué cette zone afin d’y trouver d'éventuels points faibles.

Des corrections attendues des deux côtés du terrain

« Je pense qu'il faut simplement réussir ses tirs » analyse simplement Kahleah Copper, victime de la zone de Phoenix avec un 1/4 au tir en deuxième mi-temps alors qu’elle avait bouclé une première période à 19 points à 7/9. « Si vous ratez, elles ne vont pas changer de défense. Premièrement, vous devez réussir vos tirs. Ensuite, vous devez faire circuler le ballon et ne pas prendre le premier tir disponible. »

L’attaque n’a pas été le seul point noir pour Phoenix sur ce Game 1 puisque le Mercury a concédé trois tirs primés de Dana Evans dans le dernier acte, ce qui a permis à Las Vegas de reprendre l’avantage dans les dernières minutes et de ne plus le lâcher jusqu’au coup de sifflet final.

« Je pense que nous n’avons pas fait notre travail sur toutes les petites choses et notamment sur la défense des tirs à 3-points » explique Alyssa Thomas. « Elles ont eu beaucoup de tirs ouverts derrière l’arc, mais ce sont des choses que nous pouvons régler. »