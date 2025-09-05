Malgré la défaite, Kiki Iriafen s’offre un record de franchise

Toujours à la lutte avec les Aces et le Dream pour finir deuxième au classement, le Mercury se rendait sur le parquet des Mystics pour tenter d’enchaîner une sixième victoire de suite.

Grâce à un premier tir de loin de Monique Akoa Makani (5 points, 3 rebonds, 3 passes), le Mercury prend rapidement la tête et passe ensuite un 9-1 aux Mystics au milieu du premier acte pour prendre deux possessions d'avance (16-10). Si les coéquipières de Sonia Citron tentent de revenir au score, le Mercury répond avec deux tirs à 3-points de suite, le premier de Sami Whitcomb et le second de DeWanna Bonner (22-16).

Les Mystics parviennent tout de même à repasser devant au milieu du deuxième acte grâce à Kiki Iriafen (18 points, 13 rebonds), mais cette avance est de courte durée puisque le Mercury recrée un écart juste avant la mi-temps à coups de tirs à 3-points. La première à s’illustrer est Satou Sabally (10 points, 6 rebonds, 4 passes), mais elle est suivie par deux flèches à longue distance de Kahleah Copper juste avant la mi-temps (44-36).

Défaite mais record de franchise pour Kiki Iriafen

Après la pause, Washington revient à trois longueurs grâce à Sonia Citron mais, encore une fois, le Mercury répond derrière l'arc par l’intermédiaire de Satou Sabally (51-45). Au milieu de ce troisième acte, Kiki Iriafen attrape un rebond après un tir raté de Maddy Westbeld, ce qui permet à la rookie des Mystics de valider son 16e double-double de la saison. Elle bat le record de franchise détenu jusqu’ici par Crystal Langhorne, qui en avait réalisé 15 en 2010. Dans la foulée de cette action, Sug Sutton inscrit un panier dans la raquette avec une faute de Sami Whitcomb puis Kiki Iriafen redonne l’avantage à Washington (52-51).

Pour créer un nouvel écart, le Mercury peut compter sur deux tirs de loin de Sami Whitcomb (12 points, à 4/7 à 3-points) tandis que DeWanna Bonner donne six points d’avance à Phoenix grâce à un lay-up (61-55).

Cette fois, les Mystics ne reviennent pas et s’inclinent 69 à 75. Une défaite qui n’a pas d’importance pour les joueuses de Sydney Johnson qui termineront la saison quoi qu’il arrive à la 10e position du classement.

À l’inverse, grâce à ce succès, Phoenix continue de mettre la pression sur le Dream et le Mercury dans la course à la deuxième place. Les trois équipes possèdent un bilan identique de 27 victoires pour 14 défaites et tout va se jouer dans les prochains jours, puisque la fin de la saison régulière est le 11 septembre.