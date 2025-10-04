Grâce à son banc, Las Vegas arrache le Game 1 des Finals WNBA

Pour cette première manche des WNBA Finals, le Mercury se déplaçait à Las Vegas pour défier les Aces de A'ja Wilson. Justement, c'est la MVP en titre qui ouvre le score, mais Phoenix crée aussitôt un écart grâce à un 10-0 au cours duquel Satou Sabally (19 points, 4 rebonds, 4 passes) inscrit six points. Toutefois, Las Vegas recolle au score à la toute fin de ce premier quart-temps suite à un panier de Jewell Loyd (21-21).

Dans le deuxième acte, le match s'emballe puisque les deux équipes s'échangent les tirs à 3-points et Phoenix parvient à créer un nouvel écart grâce à Alyssa Thomas (15 points, 10 rebonds, 9 passes) qui trouve, à deux reprises, Kahleah Copper, pour deux réussites derrière l'arc. Dans la foulée, cette dernière ajoute une nouvelle flèche à longue distance, sa cinquième de la soirée. Ainsi, au terme d'un deuxième quart-temps où le Mercury a affiché un 7/9 de loin, Phoenix rejoint les vestiaires en menant 50 à 45.

Dès la reprise, Las Vegas passe un 6-0 pour repasser devant, mais Satou Sabally répond immédiatement pour redonner l'avantage aux visiteuses. Juste après, Monique Akoa-Makani (11 points, 3 passes, 2 interceptions) inscrit ses premiers points de la soirée sur un tir derrière l'arc. Les Aces égalisent à nouveau, mais le Mercury réussit deux nouveaux tirs à 3-points dont un, à nouveau signé, Monique Akoa-Makani.

Ensuite, la Franco-Camerounaise est victime d'une faute sur une tentative à longue distance et sur la ligne, elle ne tremble pas. Cela permet à Phoenix de mener 66 à 57, ce qui est le plus gros écart du match.

Alyssa Thomas craque au pire moment

Au moment d'entamer le quatrième quart-temps, Las Vegas est encore menée de quatre points, mais arrive à reprendre l'avantage grâce à Dana Evans qui réussit deux tirs derrière l'arc consécutifs, mais cela ne suffit pas pour enterrer Phoenix qui compte sur Sami Whitcomb pour repasser devant (80-78).

Alors que les deux équipes s'échangent les coups, Dana Evans et A'ja Wilson (21 points, 10 rebonds, 5 passes) donnent cinq points d'avance à Las Vegas, leur plus gros écart sur cette partie.

À 24 secondes du terme, le Mercury compte un point de retard alors qu'Alyssa Thomas est envoyé sur la ligne des lancers francs. Alors qu'elle aurait pu offrir la victoire à son équipe, la star de Phoenix craque complètement et réalise un 0/2. Kahleah Copper commet alors une faute sur Jackie Young et, sur la ligne, la meneuse réussit ses deux tentatives pour donner trois points d'avance aux Aces.

Sur la dernière possession de la rencontre, Satou Sabally est très bien défendue par Chelsea Gray et doit prendre un tir très compliqué pour égaliser qui ne trouve pas sa cible. Las Vegas arrache donc ce Game 1 sur le score de 89 à 86 et tentera de creuser un peu plus l'écart ce dimanche afin de partir à Phoenix dans les meilleures conditions.