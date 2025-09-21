NBA
Historique, A’ja Wilson remporte un quatrième titre de MVP !

WNBA – MVP en titre, A'ja Wilson réussit le doublé, et rafle son 4e trophée en carrière.

La première place des Lynx et sa meilleure saison en carrière n'auront pas été suffisantes pour Napheesa Collier, puisque ESPN annonce que A'ja Wilson a remporté ce dimanche son 4e trophée de MVP, et son deuxième d'affilée. C'est tout simplement historique puisque c'est la première joueuse à remporter quatre fois cette récompense, et elle n'a que 29 ans…

C'est un de plus que Sheryl Swoopes, Lisa Leslie et Lauren Jackson. C'est aussi la deuxième joueuse à réussir un doublé, après la légende Cynthia Cooper en 1998.

« Quand tout sera dit et fait, elle sera considérée comme la plus grande de tous les temps », a réagi Becky Hammon sur ESPN. « Quatre titres de MVP le prouvent déjà. Dans une ligue qui devient de plus en plus compétitive, elle continue de progresser. Vous assistez à de la poésie en mouvement. Vous êtes en train de voir l’histoire s’écrire. Et elle n’a que 29 ans. Elle pourrait en gagner encore quatre autres avant la fin de sa carrière. »

Co-meilleure défenseur de l'année, l'intérieure des Aces a tourné à 23.4 points, 10.2 rebonds, 1.6 interception et 2.3 contres de moyenne, finissant meilleure marqueuse et contreuse de la WNBA. La championne olympique 2024 et septuple All-Star est aussi la 2e meilleure rebondeuse de la ligue, et la 4e aux interceptions !

Un bilan chiffré exceptionnel, renforcé par une fin de saison parfaite : 16 victoires d'affilée pour arracher la 2e place.

Par Fabrice Auclert
