Historique, A’ja Wilson remporte un quatrième titre de MVP !

La première place des Lynx et sa meilleure saison en carrière n'auront pas été suffisantes pour Napheesa Collier, puisque ESPN annonce que A'ja Wilson a remporté ce dimanche son 4e trophée de MVP, et son deuxième d'affilée. C'est tout simplement historique puisque c'est la première joueuse à remporter quatre fois cette récompense, et elle n'a que 29 ans…

C'est un de plus que Sheryl Swoopes, Lisa Leslie et Lauren Jackson. C'est aussi la deuxième joueuse à réussir un doublé, après la légende Cynthia Cooper en 1998.

« Quand tout sera dit et fait, elle sera considérée comme la plus grande de tous les temps », a réagi Becky Hammon sur ESPN. « Quatre titres de MVP le prouvent déjà. Dans une ligue qui devient de plus en plus compétitive, elle continue de progresser. Vous assistez à de la poésie en mouvement. Vous êtes en train de voir l’histoire s’écrire. Et elle n’a que 29 ans. Elle pourrait en gagner encore quatre autres avant la fin de sa carrière. »

Co-meilleure défenseur de l'année, l'intérieure des Aces a tourné à 23.4 points, 10.2 rebonds, 1.6 interception et 2.3 contres de moyenne, finissant meilleure marqueuse et contreuse de la WNBA. La championne olympique 2024 et septuple All-Star est aussi la 2e meilleure rebondeuse de la ligue, et la 4e aux interceptions !

Un bilan chiffré exceptionnel, renforcé par une fin de saison parfaite : 16 victoires d'affilée pour arracher la 2e place.