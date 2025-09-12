Napheesa Collier valide sa saison historique par un « 50-40-90 »

Même si ce sera très compliqué d'empêcher A'ja Wilson de décrocher un nouveau titre de MVP, Napheesa Collier peut se targuer d'avoir réussi une saison exceptionnelle puisqu'elle est devenue cette nuit la deuxième joueuse de l'histoire à terminer une saison en « 50-40-90 ». C'est à dire qu'elle a shooté au moins à 50% aux tirs, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs.

Davantage encore qu'en NBA, c'est un club très fermé, puisque seule Elena Delle Donne, en 2019, avait réussi cette prouesse statistique. Après la victoire des Lynx face aux Valkyries, Napheesa Collier a conclu la saison régulière avec 53% de réussite aux tirs, 40.3% à 3-points et 91% aux lancers francs, et elle est la première à le faire en affichant une moyenne de plus de 20 points (22,9 points par match).

« Cela n’a été fait qu’une seule fois auparavant, et cette joueuse-là était MVP », a rappelé l’entraîneuse des Lynx, Cheryl Reeve. « Phee mérite cette reconnaissance. Les stats ne trompent pas… C’est réalisé du début à la fin de la saison. Le 50/40/90 est historique. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant que ça se reproduise. Napheesa Collier a été la meilleure joueuse de la WNBA. Elle mérite le titre de MVP. »

Une joueuse “indéfendable” ?

La guerre de communication entre les Aces et les Lynx est lancée autour du trophée de MVP, et il faut rappeler que la saison passée, Napheesa Collier était la dauphine de A'ja Wilson dans les votes pour le MVP. Avant la saison, elle s'était donnée comme objectif de devenir une shooteuse fiable à 3-points, et avant la rencontre de cette nuit, elle savait quel pourcentage il lui fallait pour atteindre cet objectif de 50/40/90. Résultat : un 3/4 de loin, et la voilà au-dessus de la barre des 40% à 3-points.

« Elle était déjà excellente, et deux années de suite, elle est parmi les meilleures joueuses de la ligue », poursuit sa coach. « Mais ce tir à 3-points a vraiment débloqué quelque chose qui la rend quasiment indéfendable… Napheesa Collier est la joueuse la plus difficile à défendre de la ligue. »

Au-delà de cette performance individuelle, le plus important, c'est de valider cette superbe saison régulière par un titre, après avoir échoué dans un Game 5 en finale face au Liberty. Les Lynx vont attaquer les playoffs face aux Valkyries, qu'elles ont « sweepé » en saison régulière.

« Nous sommes une meilleure équipe que l’an dernier », conclut Napheesa Collier. « Nous avons une année d’expérience en plus, et l’expérience rend toujours les équipes meilleures. Nous savons ce qu’il faut pour aller au bout. L’an dernier, nous sommes allées jusqu’au tout dernier match possible de la saison… Cela nous a rendues meilleures, plus affamées, et c’est quelque chose que nous gardons en tête pour ces playoffs. »