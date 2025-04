Légende de la WNBA, Elena Delle Donne annonce sa retraite

Après Diana Taurasi il y a quelques semaines, une autre légende de la WNBA tire sa révérence. Il s’agit de Elena Delle Donne, qui l’a révélé sur Instagram après onze saisons dans la ligue. « Mon corps a semblé prendre cette décision avant que ma tête ne l’accepte, mais je sais désormais avec certitude qu’il s’agit de la bonne chose pour moi et que c’est le bon moment » a-t-elle écrit.

Sacrée championne en 2019 avec les Washington Mystics, l’ailière de 35 ans aura été élue MVP à deux reprises, en 2015 et 2019, avec deux équipes différentes (le Chicago Sky puis les Washington Mystics).

Une première dans l’histoire, avant que Brenna Stewart ne l’imite ensuite. Elle est également la seule membre du fameux club des « 50-40-90 », en plus d’avoir été Rookie de l’année en 2013, sept fois All-Star, quatre fois membre de la All-WNBA First Team ou encore dans le Top 25 des meilleures joueuses de l’histoire…

Draftée en deuxième position par le Sky en 2013, et championne olympique avec Team USA à Rio en 2016, Elena Delle Donne aura aussi vu sa carrière malheureusement plombée par des problèmes de dos, ainsi que par l’apparition du Covid. On ne l’avait plus aperçue en WNBA depuis 2023, puisqu’elle avait refusé la proposition de contrat (au « supermax »…) de Washington il y a un an.