A’ja Wilson, entre lionne et gazelle

Qui sera MVP de la saison WNBA ? La lutte est serrée entre Napheesa Collier et A'ja Wilson, même si cette dernière semble avoir repris l'avantage ces dernières semaines, grâce à la grosse fin de saison de Las Vegas.

Hier, les Aces ont ainsi tranquillement dominé le Chicago Sky (80-66), privé d'Angel Reese, moitié blessée, moitié suspendue. C'est la 14e victoire consécutive de la troupe de Becky Hammon, qui égale la quatrième meilleure série de l'histoire de la Grande Ligue féminine. Une victoire encore marquée par la performance de l'intérieure du groupe, qui a compilé 31 points (12/20 au tir), 11 rebonds, 4 interceptions et 3 contres !

C'est son 13e match de la saison à plus de 30 points, un record sur une saison WNBA. C'est également son 10e match à plus de 30 points et 10 rebonds, là encore un record…

À court d'adjectifs pour décrire les performances de sa joueuse, Becky Hammon a cette fois opté pour la métaphore animalière, expliquant que certaines joueuses sont des gazelles, car elles sont rapides, agiles et vives alors que d'autres sont des lionnes, car elles dominent physiquement leurs adversaires.

« Elle est la seule personne dans la salle, dans le monde, qui est à la fois une lionne et une gazelle », conclut ainsi Becky Hammon. « Elle peut vous battre en vitesse ou vous dévorer. Elle est tout simplement exceptionnelle dans sa façon de peser un match… Et elle le fait des deux côtés du terrain. »