Pour avoir critiqué son équipe, Angel Reese va être suspendue… une mi-temps

Comme on pouvait s'y attendre, la sortie médiatique d'Angel Reese ne pouvait pas rester impunie. L'intérieure de Chicago a laissé exploser sa frustration dans les colonnes du Chicago Tribune cette semaine, exigeant du changement et une équipe plus compétitive pour l'entourer, sans quoi elle pourrait songer à aller voir ailleurs.

Avant la rencontre perdue à Indiana cette nuit, pour laquelle Angel Reese était suspendue après avoir concédé sa huitième faute technique de la saison, la franchise a mis un terme à cet incident en annonçant la suspension de sa superstar…. pour une mi-temps !

Une position délicate pour la direction

Le Sky a justifié sa décision en raison de “commentaires préjudiciables à l'équipe”. La sanction, qui sera exécutée ce dimanche, peut sembler étonnante, en plus d'être inédite. Elle reflète surtout la position inconfortable dans laquelle s'est retrouvée la direction de Chicago, obligée de rappeler à l'ordre sa meilleure joueuse pour conserver un semblant d'équilibre au sein du vestiaire, tout en restant mesuré dans sa décision, pour ne pas provoquer un départ précipité d'Angel Reese, ce qui serait une catastrophe pour une formation déjà bien mal en point.

« Le Chicago Sky accorde une grande importance à la sécurité, au respect et au bien-être de chaque joueuse. Nous nous engageons à rendre des comptes afin que nos joueuses puissent rester concentrées sur le basket. Cette affaire a été traitée et résolue en interne, et nous allons à présent passer à la suite en tant qu'équipe », a précisé le communiqué publié par la franchise

Tyler Marsh a également évoqué le sujet de façon assez brève avant le match face au Fever, glissant que la décision avait été prise de façon collégiale. “On voulait gérer ça en interne, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé”, a glissé l'entraîneur, qui a ajouté avoir parlé avec Angel Reese depuis, sans révéler le contenu de leur conversation. “Le problème a été résolu, et on voudrait juste pouvoir se concentrer sur la suite”, a-t-il ajouté.

Malgré les excuses de l'intérieure du Sky, la suite ne devrait pas être très réjouissante. Après la nouvelle lourde défaite de la nuit, il reste encore trois matchs à jouer avant la fin de la saison régulière, deux à Las Vegas puis la réception du New York Liberty, champion en titre. Viendra ensuite le temps de la réflexion pour essayer de relancer une toute autre dynamique sur les bords du Lac Michigan.