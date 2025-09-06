Vainqueur du Sky, le Fever se rapproche des playoffs

Quelle frustration de devoir encore se passer de Caitlin Clark et Angel Reese pour un Indiana-Chicago ! Pour le coup, l'ambiance était quelque peu morose, après l'annonce de la fin de saison de Caitlin Clark, tandis que l'intérieure du Sky était suspendue pour avoir cumulé 8 fautes techniques depuis le début de la saison.

Au niveau des enjeux en revanche, si Chicago, avant-dernier, n'a plus rien à jouer, Indiana se devait d'en profiter pour l'emporter et se rapprocher d'une qualification en playoffs, ce qui a été chose faite, notamment grâce aux 20 points de Kelsey Mitchell et aux 18 de Natasha Howard. Plus qu'une victoire à aller chercher, ou une défaite des Sparks, et la qualification sera assurée !

Le Fever a rapidement pris le dessus, en passant un 11-2 en fin de premier quart-temps (31-15) avant de laisser le tandem Sims-Howard maintenir Chicago à distance jusqu'à la pause (56-41). L'offensive tentée par Michaela Onyenwere et Kamilla Cardoso (18 points chacune) au retour des vestiaires n'a pas vraiment relancé le match (58-47), puisque Kelsey Mitchell a alimenté un 9-2 dans la foulée, en servant Damiris Dantas, Natasha Howard puis en signant quatre points. Indiana a vite repris 20 points d'avance (69-49) et a pu terminer sans trembler, à l'image des 3-points de Shey Peddy et Lexie Hull en fin de troisième quart-temps (78-60) ou du boulot du trio Powers-Howard-Boston pour assurer la victoire, 97 à 77.

Prochain arrêt pour Indiana à Washington ce dimanche, tandis que Chicago sera à Las Vegas, sans Angel Reese en première mi-temps uniquement.