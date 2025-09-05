Finalement, Caitlin Clark ne rejouera plus de la saison !

Le Fever espérait retrouver Caitlin Clark pour la fin de la saison régulière avant d'aborder éventuellement les playoffs, mais c'est raté. La star d'Indiana a annoncé la fin de sa saison sur ses réseaux sociaux. La meneuse de jeu était à l'infirmerie depuis le 15 juillet, blessée à l'aine, et en restera à 13 matchs disputés en 2025.

Sa deuxième saison professionnelle aura été placée sous le thème des blessures, entre les soucis à l'aine – déjà – mais du côté gauche, au quadriceps ou encore à la cheville, touchée alors qu'elle travaillait à sa rééducation ces dernières semaines. « J’ai passé des heures à la salle tous les jours avec le seul objectif de revenir, déçue n’est pas un mot assez grand pour décrire ce que je ressens » a-t-elle expliqué. La meilleure marqueuse de l'histoire NCAA avait repris l'entraînement ces derniers jours, participant à des décrassages physiques et à des oppositions à 5-contre-0 dans l'espoir de retrouver de bonnes sensations. En vain.

« Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu dans toute cette incertitude », a assuré Caitlin Clark. « Cela a été incroyablement frustrant, mais même dans les mauvais moments, il y a du bon. La façon dont les fans ont continué à être là pour moi et pour le Fever m’a apporté tellement de joie et une vision importante. Je suis tellement fière de la façon dont cette équipe n’a fait que se renforcer dans l’adversité cette année. Maintenant, il est temps de terminer la saison et de d'aller chercher notre place en playoffs. »

Penser au long terme plutôt que précipiter un retour

Le Fever a expliqué vouloir jouer la sécurité autour de son joyau, et privilégier la suite de sa carrière.

« Caitlin a travaillé si dur tout au long de cette période, faisant tout son possible pour se soigner et revenir sur le terrain, mais, finalement, le temps ne joue pas en notre faveur », a déploré Amber Cox, GM du Fever, dans un communiqué. « Bien que nous continuions à travailler avec Caitlin et à lui fournir toutes les ressources dont nous disposons, il ne reste pas assez de temps dans notre saison pour qu’elle puisse revenir en toute sécurité. Sa santé et son bien-être à long terme restent notre priorité absolue. Nous avons hâte de la retrouver en pleine forme pour commencer la saison 2026. »

Caitlin Clark n'avait pas manqué le moindre match sur blessure durant toute sa carrière en NCAA ou lors de sa première saison en WNBA. Elle termine l'exercice sans avoir pu jouer plus de cinq matchs de rang, avec des moyennes statistiques de 16.5 points, 8.8 passes et 5 rebonds. Sans elle, le Fever a plutôt bien fait le dos rond, s'offrant notamment la Commissioner's Cup. Indiana pointe pour le moment à la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs avec 1,5 match d'avance sur les Los Angeles Sparks. Ce, malgré cinq joueuses désormais sur le flanc jusqu'à la fin de la saison (Caitlin Clark, Aari McDonald, Sydney Colson, Sophie Cunningham, Chloe Bibby).