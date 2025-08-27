Caitlin Clark se rapproche d’un retour

Toujours pas de Caitlin Clark mardi soir lors de la victoire du Fever face au Storm, mais la star d'Indiana se rapproche pour de bon d'un retour. Aperçue dimanche à l'échauffement avec ses coéquipières avant la rencontre face aux Lynx, elle a participé à quelques exercices lundi avec ses coéquipières.

« Elle a suivi le décrassage lundi. Mais je veux la voir à l’entraînement, en conditions réelles. Il faut qu’elle retrouve de l’endurance et qu’elle soit capable d’encaisser les contacts sur tout le terrain », a expliqué la coach Stephanie White.

Absente depuis le 15 juillet, Caitlin Clark a déjà manqué 25 rencontres cette saison, dont les 16 dernières en raison d’une blessure à l’aine droite. Avant sa blessure, elle tournait à 16,5 points, 8,8 passes et 5 rebonds de moyenne.

La bonne nouvelle, c'est que sans elle, le Fever fait mieux que se défendre puisque les coéquipières de Kelsey Mitchell ont grimpé de deux places la nuit dernière.

Facile vainqueur du Storm, le Fever a dépassé les Valkyries et le Storm, et creusé l'écart avec les Sparks, actuellement 9e et battues par le Mercury. Il reste cinq rencontres au Fever pour valider leur place en playoffs, mais chaque soir, l'ordre peut changer tant les positions sont serrées de la 6e à la 9e place.

Reste à savoir si Caitlin Clark pourra renforcer le groupe pour cette dernière ligne droite.

« Cela va nécessiter plusieurs entraînements pour s’assurer qu’il n’y ait pas de régression. Et comme la plupart d’entre nous le savent, quand on est fatigué, on joue différemment. Il faut donc voir comment elle réagit et reste performante dans la fatigue » prévient Stephanie White.