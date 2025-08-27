Le Fever se fâche et grimpe au classement

Tandis que Caitlin Clark a livré des nouvelles plutôt rassurantes sur son retour à la compétition, ses coéquipières ont passé le balai sur le Storm avec une troisième victoire en trois matches, et sur le score sans appel de 95-75 ! Après trois revers d'affilée, le Fever se relance, dans un match maîtrisé leur match de bout en bout. Un succès qui lui permet de passer de la 8e à la 6e place au classement, et de dépasser, justement, le Storm.

Ancienne numéro 1 de la Draft, Aliyah Boston a été la grande artisane de cette victoire avec 27 points (10/18 aux tirs) et neuf rebonds. Elle a été parfaitement épaulée par Odyssey Sims, auteur de 22 points et six passes décisives.

Dès le premier quart-temps, Indiana a pris les devants avec six points d’avance, puis 11 à la mi-temps. Contrairement aux dernières rencontres, le Fever n’a pas connu de passage à vide au retour des vestiaires. Bien au contraire : l’écart est monté jusqu’à 20 points et Seattle n’a jamais réussi à revenir à moins de dix unités.

Record de franchise pour Kelsey Mitchell

Kelsey Mitchell a profité de la rencontre pour s'emparer du record de points de la franchise sur une saison avec 772 points cumulés en 2025, contre 769 points inscrits par Caitlin Clark en 2024. Cette année, Kelsey Mitchell tourne à 20.7 points de moyenne, et elle pointe à la 3e place du classement des meilleures marqueuses.

Côté Seattle, les deux Françaises n'ont pas forcément brillé avec 2 points à 1/5 aux tirs pour Gabby Williams, et 8 points, 6 rebonds et 2 contres pour Dominique Malonga, avec un petit 4 sur 10 au tir.