Angel Reese s’emporte contre le Sky… puis s’excuse

Angel Reese n'est pas connue pour avoir sa langue dans sa poche sur le parquet. C'est aussi le cas en dehors et le Sky peut en attester. L'intérieur de la franchise de Chicago s'est épanchée au Chicago Tribune face à une deuxième saison ratée et parmi les plus mauvais bilans de la ligue. Et elle n'est pas passée par quatre chemins : elle réclame de l'amélioration rapide, sinon elle menace d'aller voir ailleurs pour espérer jouer un titre WNBA.

“Je ne vais pas me contenter de la même mer** que l'on a fait cette saison” a assené Angel Reese dans le quotidien. “Nous devons avoir de bonnes joueuses, de grandes joueuses. Ce n'est pas négociable pour moi. J'ai l'intention et je veux jouer avec les meilleures. Et peu importe comment je peux aider pour ramener ce qui se fait de mieux ici, c'est ce que je vais faire durant l'intersaison.”

“Évidemment, je pourrais avoir à aller ailleurs”

Loin du compte avec seulement 10 victoires pour 30 défaites, le Sky végète en fond de classement, comme en 2024, lors de la saison rookie d'Angel Reese. Il y avait pourtant eu du mouvement à Windy City durant la free agency avec les arrivées de Rebecca Allen et d'Ariel Atkins dans des trades ou les signatures de Kia Nurse et Courtney Vandersloot, joueuse de talent et d'expérience dans des équipes compétitives.

Mais la blessure dès le début de saison de Courtney Vandersloot et les performances décevantes de toute l'équipe de Chicago en fait un des cancres de la ligue, dans le trio du fond de la classe avec le Sun et les Wings. Et Angel Reese refuse de s'y enliser, mettant sur la table son propre avenir personnel.

“Je me fais bien entendre à propos de ce que nous avons besoin et de ce que je veux” insiste Angel Resse. “Je voudrais être là toute ma carrière mais si les choses n'évoluent pas, évidemment je pourrais avoir à aller ailleurs et faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais tant que je suis ici, je vais essayer de rester ouverte sur ce que j'ai à Chicago et maximiser cela du mieux que je le peux.”

Vandersloot, Marsh… Tout le monde en prend pour son grade

Sous contrat rookie pour encore une saison (et une autre en option), la dauphine de Caitlin Clark au titre de rookie de la saison en 2024 signe une saison plutôt bonne individuellement, comme meilleure marqueuse du Sky, et meilleure rebondeuse de WNBA (14,6 points, 12,6 rebonds, 3,7 passes décisives). Insuffisant à ses yeux pour espérer pouvoir remonter dans la hiérarchie avec l'effectif du Sky tel qu'il est construit, en particulier à la mène.

“Nous ne pouvons pas espérer que Courtney revienne à l'âge qu'elle a (37 ans, ndlr)” estime Angel Reese, qui réclame davantage de jeunesse… Et à la fois un vécu de la gagne. Même si elle doute ouvertement de la capacité du Sky à attirer des grands noms de la ligue. “Ce serait un acte de foi pour une top, top joueuse de venir ici, de montrer qu'elle veut faire partie de cette organisation et que l'on peut y amener cette mentalité de championnes.”

Outre ses coéquipières, la double All-Star s'en est aussi prise à son nouvel entraîneur Tyler Marsh à qui elle réclame d'être “plus dur” envers ses joueuses, citant en exemple les Golden State Valkyries qu'elle considère moins talentueuses mais au jeu plus intense pour plus de réussite. Ces déclarations auraient déjà trouvé un écho dans le vestiaire du Sky. Selon Front Office Sports, citant “des sources multiples“, “toute l'équipe a lu les commentaires de Reese et ses coéquipières sont mécontentes de ces attaques directes“. Le média précise qu'une réunion d'équipe va avoir lieu, durant laquelle les joueuses pourront réagir directement à Angel Reese.

“Je pense qu'Angel a montré un engagement à vouloir rester ici” a réagi Tyler Marsh en conférence de presse après la victoire de son équipe contre le Sun la nuit dernière. “Je pense qu'en tant que franchise, nous continuons à montrer cet engagement à vouloir des gens qui désirent être ici, que nous nous développons et posons les bases que nous voulons durables, que nous pouvons être une destination de choix pour toutes les joueuses.”

Ce dont le microcosme WNBA doute à ce stade fortement à en croire un sondage réalisé par The Athletic mi-juillet et qui classait le Sky comme équipe la moins bien gérée de la ligue. L'équipe de Chicago a notamment vu la construction de son centre d'entraînement – elle s'entraîne encore à ce stade dans une salle privée – prendre du retard et ne pas être achevée pour cette saison.

Angel Reese plaide la mauvaise interprétation

Angel Reese a enchaîné cette interview au vitriol avec un nouveau double-double contre le Sun (18 points, 13 rebonds) avant une conférence de presse très attendue. La joueuse de 23 ans a présenté ses excuses à ses partenaires, tout en estimant que ses propos avaient été déformés ou mal compris.

“Je ne suis pas agacée par le Sky, je le suis probablement contre moi-même à cet instant. Le langage que j'ai utilisé est sorti de son contexte et je n'avais pas l'intention de charger mes coéquipières parce qu'elles ont traversé tout cela avec moi toute la saison. Elles se sont défoncées comme je me suis défoncée. Elles ont été là pour moi sur le terrain comme dans le vestiaire, quand personne ne pouvait le voir. Je veux m'excuser auprès d'elles, ce que j'ai déjà fait, pour cet article, pour la mauvaise interprétation de ce que j'ai dit. Je dois être meilleure avec ma communication parce que je sais que ce n'est pas le message que je voulais faire passer, et que ce que j'ai dit peut être compris de n'importe quelle manière.”

Si Angel Reese ne se dit pas agacée, cela ne l'a pas empêchée de recevoir sa huitième faute technique de la saison mercredi, synonyme d'une suspension automatique pour le match contre le Fever vendredi.