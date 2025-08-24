Becky Hammon n’a « aucun doute » : A’ja Wilson est toujours la MVP

Il y a encore deux semaines, l'affaire semblait entendue en WNBA. Alors que le Minnesota Lynx (29 victoires – 7 défaites) survole la saison régulière, Napheesa Collier allait décrocher son premier trophée de MVP.

Sauf que l'intérieure s'est blessée et que, dans le même temps, les Las Vegas Aces ont totalement relancé leur saison en enchaînant dix victoires de suite, derrière une A'ja Wilson impressionnante !

« Il n'y a aucun doute dans mon esprit » a réagi Becky Hammon, la coach de Las Vegas, lorsqu'on lui a demandé qui était l'actuelle MVP de la ligue féminine. « Qui est aussi forte que A'ja Wilson ? C'est comme ça qu'on débute un débat, et c'est la réponse. Elle est dans le Top 3 de toutes les catégories statistiques majeures et, plus important encore, elle est première au niveau de l'efficacité. C'est ce genre de devoirs que les gens devraient faire. »

Avec ses 23.2 points et 10.2 rebonds de moyenne, elle est ainsi à la deuxième place du classement des meilleures marqueuses et rebondeuses, respectivement derrière Napheesa Collier (23.5) et Angel Reese (12.2). Mais elle a joué huit matchs de plus que sa rivale du Lynx, et elle est aussi la meilleure contreuse (2.2) de la saison. Tout en étant également au sommet du classement du PIE (Player Impact Estimate), soit l'évaluation (22.0).

Également précieuse en coulisses

Avec ses 36 points (14/22 au tir) et 13 rebonds face à Washington, la MVP en titre a encore consolidé son dossier et, chez les bookmakers, la différence avec Napheesa Collier est désormais minime…

« De temps en temps, je regarde la feuille de stats et je me dis : ‘Oh mince, elle a déjà 36 ou 34 points'. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est devenu normal » continue Becky Hammon. « Mais ce qu'elle fait n'est pas normal. D'autant qu'elle a la capacité de réfléchir et d'anticiper afin de multiplier les actes de gentillesse envers les autres. Et ça… Ça me rend émotive. Je vais m'arrêter là. Mais en résumé, personne ne fait ce qu'elle fait. »

D'autant qu'en coulisses, on explique que le redressement des Aces est énormément lié à l'attitude de A'ja Wilson, qui n'a cessé d'encourager ses coéquipières, en particulier les plus inexpérimentées, dans les moments difficiles.

« C'est une leader incroyable, sur le terrain et en dehors », conclut Dana Evans. « Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, notamment lorsqu'il y a des difficultés. Quand j'étais en difficulté, elle était toujours là pour me remonter le moral, en m'envoyant sans cesse des messages pour que je reste concentrée et prête. »