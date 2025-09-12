Invaincues depuis 16 matches, les Aces finissent sur un record WNBA

Pour leur dernier duel de cette saison régulière 2025, les Aces se rendaient à Los Angeles pour y défier une équipe des Sparks éliminée de la course aux playoffs depuis mardi dernier et la qualification du Storm.

En cas de victoire, Las Vegas sécurisait la deuxième place du classement devant le Dream et derrière les Lynx. Rapidement, les Aces ont verrouillé leur soirée puisque les joueuses de Becky Hammon ont terminé le premier quart-temps avec 16 points d'avance (29-13). La suite ne sera qu'une formalité pour une victoire 103-75.

Un succès qui s'explique par deux facteurs. Dans un premier temps, A'ja Wilson a sorti, encore une fois, une très bonne prestation puisqu'elle finit avec 23 points et 19 rebonds. Ensuite, les Aces ont connu un coup de chaud derrière l'arc. Les joueuses de Becky Hammon ont réussi 22 tirs à 3-points en 45 tentatives, ce qui est un record WNBA de tirs réussis sur une seule rencontre.

“Tout le monde est très altruiste”, se satisfait Jackie Young après la rencontre. “La coach parle beaucoup du ‘bon au très bon'. Vous pouvez avoir un bon tir, mais si vous faites une passe de plus, votre coéquipière peut avoir un très bon tir. On s'amuse et on joue avec beaucoup d'énergie.”

La deuxième plus longue série de victoires de l'histoire

Avec ce succès, les Aces finissent la saison avec une seizième victoire consécutive, la deuxième plus longue série de victoires de l'histoire à égalité avec le Phoenix Mercury de 2014 et derrière les Los Angeles Sparks de 2001 qui en avaient remporté 18.

“C'est un groupe unique, qui a su tracer son chemin ensemble”, explique Becky Hammon. “Il y a eu beaucoup de bonnes équipes dans cette Ligue. Lisa Leslie des Sparks a terminé sa carrière comme l'une des meilleures intérieures de l'histoire. Maintenant, nous avons A'ja [Wilson], Chelsea [Gray] et Jackie [Young]. Jewell Loyd est incroyable en sortie de banc depuis un mois. Toutes celles qui entrent en jeu font leur travail. Pour remporter ces victoires, vous devez être concentrées tout le temps et elles le sont maintenant.”

Las Vegas n'a pas connu la défaite depuis le 2 août dernier et a terminé la saison sur les chapeaux de roue pour prendre la deuxième place du classement et ainsi défier le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga au premier tour.