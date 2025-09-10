Malgré leur victoire face au Mercury, les Sparks n’iront pas en playoffs

Pour ne pas être éliminées de la course aux playoffs, les Sparks devaient s'imposer face au Mercury, mais aussi espérer que, dans le même temps, le Storm ne vienne pas à bout des Valkyries.

Malgré tous ces enjeux, Los Angeles se retrouve menée après dix minutes de jeu, 25 à 19, mais la franchise californienne remonte au score dès le début du deuxième acte grâce à un 9-2 porté par les quatre seuls points de la partie de Cameron Brink. Si Satou Sabally (24 points, 5 rebonds) redonne deux possessions d'avance à l'équipe locale, Rae Burrell lui répond avec un panier à 3-points et un tir à l'intérieur pour permettre à Los Angeles de prendre les commandes de cette partie. Un avantage qui ne dure qu'une possession puisque Satou Sabally remet Phoenix en tête (34-33). La star du Mercury boucle ainsi une solide première mi-temps où elle a inscrit 17 points à 7/10 au tir.

Toutefois, ce sont les Sparks qui mènent au moment de rejoindre les vestiaires (45-44) tandis que dans le même temps le Storm est dominé face aux Valkyries. À la pause, Los Angeles a toutes les raisons de rêver encore aux playoffs.

Les Sparks victorieuses, mais éliminées de la course aux playoffs

Pour débuter la deuxième mi-temps, les Sparks lancent un 7-0 conclu par un panier en contre-attaque de Kelsey Plum (17 points, 5 passes) qui contraint Nate Tibbetts à prendre un temps-mort, mais juste après Los Angeles ajoute deux nouveaux points par l'intermédiaire de Rae Burrell (54-44). Pour calmer l'incendie, le Mercury peut compter sur un tir à mi-distance de Monique Akoa Makani tandis que, sur un panier à l'intérieur, Alyssa Thomas (10 points, 11 rebonds, 10 passes) ramène Phoenix à deux points. Un tir qui permet à la sextuple All-Star de valider son huitième triple-double de la saison pour améliorer un record qu'elle détient déjà.

Les Sparks entament le dernier acte en menant de deux points et Nate Tibbetts décide de laisser reposer le duo Alyssa Thomas – Satou Sabally qui ne jouera pas le quatrième quart-temps. Los Angeles profite de ce cadeau offert par l'entraîneur du Mercury pour s'imposer 88 à 83.

Néanmoins, comme le Storm s'est imposé dans les dernières secondes face aux Valkyries, les rêves de playoffs des Sparks s'évanouissent définitivement malgré ce succès acquis face au Mercury.

Pour du beurre, Los Angeles disputera son dernier match de la saison face aux Aces ce jeudi, mais ce duel n'aura malheureusement plus aucun enjeu pour les joueuses de Lynne Roberts.