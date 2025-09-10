Au bout du suspense, le Storm de Dominique Malonga arrache son billet pour les playoffs !

Pour son dernier match de la saison régulière, le Storm recevait les Valkyries et, en cas de victoire, les joueuses de Noelle Quinn se qualifiaient pour les playoffs. L'accession à la deuxième partie de la saison était également validée si, dans le même temps, les Sparks n'arrivaient pas à s'imposer face au Mercury.

Après dix minutes de jeu compliquées offensivement pour les deux équipes, Golden State mène 18 à 12, mais Seattle retrouve de l'adresse au début du deuxième acte. Le Storm arrive à prendre les commandes grâce à Nneka Ogwumike (16 points, 8 rebonds), mais Kaila Charles et Janelle Salaün (22 points, 6 rebonds) redonnent aussitôt l'avantage aux Valkyries (32-27).

Après la pause, les joueuses de Natalie Nakase prennent sept points d'avance, mais l'entrée en jeu de Dominique Malonga (9 points, 7 rebonds, 2 contres) permet au Storm de revenir dans la partie. Dans un premier temps, la Française contre Temi Fagbenle, mais Brittney Sykes rate un nouveau “lay-up” en contre-attaque. Toutefois Dominique Malonga attrape le rebond et remet la balle dans le cercle pour ramener le Storm à deux longueurs tandis que Nneka Ogwumike égalise dans la foulée (45-45).

Si Erica Wheeler (17 points à 5/7 à 3-points) redonne l'avantage au Storm, Janelle Salaün lui répond avec deux tirs de loin consécutifs. Les Valkyries profitent ensuite d'un trou d'air de trois minutes durant lequel Seattle n'arrive pas à inscrire un panier pour prendre 10 points d'avance, soit le plus gros écart du match (60-50).

Erica Wheeler, héroïne de la soirée

Mené de sept points au début du dernier acte, le Storm peut compter, une nouvelle fois, sur Erica Wheeler pour revenir dans la partie. Lors d'un 10-0 de Seattle, la joueuse de 34 ans décoche deux flèches à longue distance pour redonner l'avantage à son équipe (63-61).

En fin de rencontre, les deux équipes s'échangent les coups, ce qui permet à Janelle Salaün d'inscrire son 22e point de la soirée sur un tir de loin pour s'offrir un nouveau record en WNBA. Cependant, Erica Wheeler répond avec un nouveau tir derrière l'arc et les Valkyries entament la dernière minute avec deux points de retard (72-70). C'est ici qu'Iliana Rupert (6 points, 3 rebonds) s'illustre avec une ogive à longue distance qui redonne l'avantage à Golden State.

À 30 secondes du terme et avec la qualification en playoffs en jeu, Erica Wheeler prend un tir à mi-distance devant Veronica Burton qui trouve sa cible, mais les Valkyries ont encore une possession à jouer pour remporter ce match.

Dans un premier temps, Janelle Salaün se rate, mais Kate Martin prend le rebond offensif et redonne la balle à la vice-championne olympique, mais elle manque son tir à 3-points. Erica Wheeler arrache le dernier rebond de la partie, celui qui scelle le sort du match.

Au bout du suspense, le Storm s'impose 74 à 73 et valide son billet pour les playoffs et envoie les Sparks en vacances malgré la victoire de Los Angeles face à Phoenix. Le Storm finira septième en cas de défaite de Golden State ce jeudi face à Minnesota, mais si la franchise californienne vient à bout des Lynx alors Seattle terminera à la huitième position.