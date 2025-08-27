Alyssa Thomas bat son record de triple-double sur une saison

Ce mardi, le Mercury se déplaçait à Los Angeles pour y défier les Sparks. Un duel qui s’est soldé par une victoire de Phoenix, 92 à 84. Un succès rendu possible grâce au nouveau triple-double d’Alyssa Thomas, autrice de 12 points, 16 rebonds et 15 passes décisives.

Si la prestation est excellente, elle marque également les livres d’histoire de la Grande Ligue féminine. Pour commencer, il s’agit du septième triple-double de l’ailière du Mercury cette saison. Elle bat son propre record, établi en 2023 et porte son total en carrière à 18 !

« Je remercie mes coéquipières qui ont réussi leurs tirs ouverts » souligne Alyssa Thomas après la rencontre. « Je prends ce que le jeu me donne. Cela peut être des paniers, des rebonds ou des passes décisives. J’essaye de faire tout mon possible pour ramener la victoire à mon équipe. »

C'est également le premier match à plus de 10 points, 15 rebonds et 15 passes de l’histoire de la WNBA. Une prestation qui suit un autre triple-double réalisé face aux Valkyries, vendredi dernier, où elle avait déjà compilé 13 points, 12 rebonds et 16 passes décisives.

Malade, elle aurait pu manquer ce match

Après le match, l’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts, a révélé que sa star était malade et qu’elle aurait pu manquer cette rencontre.

« Je lui ai dit avant la rencontre : ‘Je sais que tu ne te sens pas bien, veux-tu jouer ce soir ?' »explique l'entraîneur de Phoenix. « C’est ce que je fais d’habitude et elle voulait juste gagner ce match. C’est l’une des choses que je préfère chez elle. À chaque fois qu’il y a un ballon qui traîne, elle n’hésite pas à plonger pour essayer de le récupérer. Elle aurait été une incroyable joueuse de football américain. »

Grâce au match historique d’Alyssa Thomas, le Mercury enchaîne un quatrième succès en cinq matchs et intègre à nouveau le top 4 du classement, synonyme d’avantage du terrain en playoffs, avant de recevoir le Sky, ce jeudi.