Triple-double : Alyssa Thomas égale le record sur une saison

C'était la soirée du triple-double en WNBA ! Pendant que Jessica Shepard établissait le record du triple-double le plus rapide de l'histoire, Alyssa Thomas égalait son propre record WNBA avec son 6e triple-double de la saison. Auteur de 13 points, 12 rebonds et 16 passes décisives (record personnel) face aux Valkyries, l'arrière du Mercury confirme, année après année, son statut de reine incontestée du triple-double. C'est son 17e en carrière, et elle pourrait donc, d'ici la fin de saison, battre son propre record sur une saison.

Sur le plan collectif, le Mercury s'impose 81-72 face aux coéquipières de Janelle Salaün (15 points, meilleure marqueuse de Golden State) dans une rencontre très importante dans la course aux playoffs. Humiliées la veille face aux Aces, les joueuses de Phoenix ont parfaitement réagi avec 18 points de Monique Akoa Makani et 14 points de DeWanna Bonner. A elles deux, elles plantent huit paniers à 3-points !

Grosse bagarre pour les places 4 à 8

Le Mercury grimpe à la 4e place, synonyme d'avantage du terrain au premier tour, et reste sur les talons des Aces. Mais les partenaires de Brittney Griner possèdent le même bilan que le Liberty, et tout peut encore basculer dans les huit derniers matches.

Même chose pour les Valkyries qui chutent à la 8e place avec un bilan à l'équilibre : 18 victoires – 18 défaites. Les partenaires d'Ilana Rupert sont sous la menace des Sparks (17v-18d) et des Mystics (16v-20d).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.