Triple-double : Alyssa Thomas dans l’histoire de la WNBA !

Depuis quelques années, la NBA avait Russell Westbrook puis Nikola Jokic pour enchaîner les triple-double, du côté de la WNBA, la reine incontestée se nomme Alyssa Thomas ! Cette nuit, la vedette du Mercury est devenue la première joueuse de l'histoire à enchaîner trois triple-double de suite.

Dans la fessée infligée au Fever, Alyssa Thomas a inscrit 18 points, capté 11 rebonds et délivré 10 passes décisives ! C'est aussi la 3e victoire de suite de Phoenix, tandis que le Fever souffre sans Caitlin Clark.

L'ancienne meneuse du Sun a validé son 19e triple-double en carrière à quatre minutes de la fin, en trouvant DeWanna Bonner dans le corner pour un tir à 3-points. Sur ses trois derniers matchs, Thomas tourne à 13.6 points, 11 rebonds et 10.6 passes de moyenne.

Seule au monde dans cette catégorie !

Pour donner une idée de la domination de Thomas dans le secteur des triple-double, elle était déjà la seule à avoir enchaîné deux triple-double de suite à plusieurs reprises, et au classement, elle est quasi seule au monde puisque sa dauphine est Sabrina Ionescu est 2e avec “seulement” 4 triple-double en carrière !

A elle seule, Thomas a quasiment réalisé la moitié des triple-double de l'histoire de la WNBA !!! « Plus rien ne me surprend avec elle. C’est une joueuse de très haut niveau. Chaque soir, elle est incroyablement constante dans son approche », avait confié son coach Nate Tibbetts après la victoire contre le Sky. « C’est une joueuse exceptionnelle et une compétitrice hors pair. »

A ses côtés, Bonner se venge de ses anciennes coéquipières avec 23 points, son meilleur total de la saison. Satou Sabally a ajouté 15 points et 8 rebonds, et Kahleah Copper a marqué 11 points pour Phoenix. Côté Fever, Sophie Cunningham plante 18 points avec un beau 5 sur 8 à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.