Alyssa Thomas, la nouvelle reine du triple-double

Pour recevoir le Sun de Rachid Meziane, le Mercury pouvait compter sur son effectif au complet puisque Satou Sabally était de retour après avoir manqué le dernier match face au Sky pour des raisons personnelles. C’est d’ailleurs la star de Phoenix qui ouvre le score avec un panier suivi d'une faute de Leila Lacan.

Dès l’entame de match, Connecticut prend l’eau, noyé par les trois tirs de loin de DeWanna Bonner (18 points, 7 rebonds). Puis à la toute fin de ce premier acte, Satou Sabally (23 points, 6 rebonds) décoche une nouvelle banderille pour déjà donner 20 points d’avance à Phoenix (26-6).

Pourtant, le Sun tente de revenir dans la partie et repasse sous la barre des dix points de retard grâce à Tina Charles (33-24). Néanmoins, à deux reprises, DeWanna Bonner réalise un “backdoor” dans la défense de Connecticut et Alyssa Thomas lui délivre deux passes décisives pour creuser un nouvel écart en faveur de la franchise de l'Arizona juste avant la mi-temps (44-28).

Au retour des vestiaires, Satou Sabally redonne vingt points d’avance à Phoenix (50-30) puis elle trouve la Franco-Camerounaise Monique Akoa Makani (9 points) qui inscrit un tir de loin pour définitivement enfoncer le Sun.

Alyssa Thomas dans l'Histoire

Du côté de Connecticut, si Leila Lacan et Bria Hartley apportent respectivement dix et sept points, c’est insuffisant pour espérer renverser cette équipe du Mercury. Ainsi, le Sun subit les conséquences de son début de match raté et s’incline lourdement 82-66, dans une rencontre marquée par les 13 points, 12 rebonds et 12 passes d’Alyssa Thomas. C’est le deuxième triple-double de suite pour la star de Phoenix. Une prouesse qu’elle a déjà réalisée trois fois dans sa carrière, du jamais-vu en WNBA.

“Alyssa Thomas est littéralement en train d’écrire l’Histoire”, souligne Satou Sabally après la rencontre. “Donc en tant que coéquipières, on prend part à cela et nous ne pouvons être qu’émerveillés.”

Alyssa Thomas aura l’occasion d’accomplir la passe de trois ce jeudi lors de la réception du Fever qui vient de perdre face aux Sparks, futur adversaire du Sun.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.